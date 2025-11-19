Dónde colocar la lavanda para que crezca fuerte y llena de colores
Las plantas de nuestro jardín necesitan condiciones específicas para crecer con fuerza, cómo hacer con la lavanda.
La lavanda es una de las plantas más resistentes, perfumadas y decorativas que podemos tener en el jardín. Sin embargo, muchas veces se ubican en un mal lugar y no crecen con fuerza. Esto es porque necesitan una condición fundamental para crecer: sol directo.
Por otro lado, el suelo también es fundamental. Esta especie de planta prefiere tierras bien drenadas, sin exceso de humedad. Si las vas a tener en maceta, conviene sumar piedras en la base y usar un sustrato liviano para evitar que el agua quede retenida.
Dónde ubicarlas según el espacio
En balcones, lo mejor es ponerlas en el sector más soleado, pegado a la baranda. En patios o jardines, funcionan perfecto cerca de paredes orientadas al norte o al oeste, donde reciben luz intensa y calor durante buena parte del día.
Si vivís en zonas más frías, también podés ubicarlas contra una pared que acumule calor para ayudar a protegerlas de las heladas.
Lavandas: cuándo regarlas y cómo mantenerlas
El riego debe ser moderado, hay que aplicar una regla importante para plantas del jardín: menos es más. Es decir, lo mejor es regar cuando la tierra esté completamente seca. El exceso de agua es uno de los errores más comunes y puede arruinar la planta.
Para mantenerlas compactas y estimular una buena floración, conviene podarlas levemente después de que termine la época de flores.