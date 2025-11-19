Limpieza: el trucazo para sacar las manchas de vino y grasa en dos minutos

En el mundo de la limpieza hay alternativas naturales para quitar manchas como el uso de bicarbonato de sodio, sal y otros poductos.

Las manchas en las prendas son inevitables por el ajetreo diario. El problema es que hay algunas que cuesta más sacarlas y la limpieza de la lavadora no resulta suficiente. Sin embargo, no hay que desesperar porque existen trucos caseros.

Limpieza: quitamanchas casero En el caso de las manchas de vino tinto, que parecen el fin del mundo, se coloca primero un paño absorbente de cocina presionando sin frotar. Luego se añade agua carbonatada o sal directamente sobre la mancha. Dejar actuar y llevar a la lavadora como de costumbre.

Cuando las manchas son más rebeldes se prepara una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Se deja secar, luego se cepilla y se enjuaga. La limpieza debe terminar con la prenda con el ciclo habitual de lavado.

En cuanto a las manchas de grasa, que tienen una naturaleza oleosa, el poder del jabón lavavajillas es el gran aliado. El detergente líquido se aplica directamente sobre la mancha de grasa. Luego frotar con suavidad o con un cepillo suave. Dejar actuar diez minutos y lavar la prenda en la lavadora.

Por último, para las manchas de tinta o rayas de bolígrafos se puede usar alcohol. Primero se coloca un paño limpio debajo de la mancha para que absorba la tinta. Luego empapar un algodón o un paño limpio con alcohol isopropílico. Finalmente golpear suavemente la mancha con el algodón y no frotar. Enjuagar y lavar.