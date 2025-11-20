Netflix: la serie de 6 episodios basada en un bestseller ideal para ver el fin de semana

Una miniserie atrapante que llegó a Netflix y ya se posiciona entre lo más visto, basada en un bestseller de Javier Castillo.

La serie El cuco de cristal ya está entre lo más visto de Netflix. Foto: Archivo

El cuco de cristal llegó a Netflix y rápidamente se ganó un lugar entre lo más visto. La miniserie, de solo seis episodios, está recomendada para quienes buscan misterio, tensión y una historia que no suelta en ningún momento.

La trama sigue a una joven doctora que, buscando respuestas sobre el donante de su corazón, llega a un pequeño pueblo de montaña. Lo que parece un viaje personal termina convirtiéndose en un recorrido por décadas de tragedias, secretos y eventos inexplicables que todavía envuelven a la comunidad.

Basada en un bestseller de Javier Castillo La producción adapta el exitoso libro El cuco de cristal, del escritor Javier Castillo. No es la primera obra suya que llega a la pantalla: sus novelas La chica de nieve y El juego del alma también fueron adaptadas con gran repercusión en plataformas de streaming.

En esta nueva versión, la historia mantiene el ritmo vertiginoso y los giros inesperados que caracterizan al autor, algo que los lectores valoraron y que la serie logra trasladar con solidez. Por estos motivos, se ha convertido en una de las favoritas para maratonear esta semana.

Mira el trailer de Netflix Embed - El Cuco De Cristal Netflix Dónde se grabó Buena parte de las escenas se filmaron en la provincia de Salamanca, cuyas locaciones aportan una atmósfera fría, rural y cargada de misterio que potencia el tono de la serie. La combinación entre paisajes serranos y pequeños pueblos termina siendo clave en la ambientación de la historia.