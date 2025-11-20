Netflix: la serie de 6 episodios basada en un bestseller ideal para ver el fin de semana
Una miniserie atrapante que llegó a Netflix y ya se posiciona entre lo más visto, basada en un bestseller de Javier Castillo.
El cuco de cristal llegó a Netflix y rápidamente se ganó un lugar entre lo más visto. La miniserie, de solo seis episodios, está recomendada para quienes buscan misterio, tensión y una historia que no suelta en ningún momento.
La trama sigue a una joven doctora que, buscando respuestas sobre el donante de su corazón, llega a un pequeño pueblo de montaña. Lo que parece un viaje personal termina convirtiéndose en un recorrido por décadas de tragedias, secretos y eventos inexplicables que todavía envuelven a la comunidad.
Basada en un bestseller de Javier Castillo
La producción adapta el exitoso libro El cuco de cristal, del escritor Javier Castillo. No es la primera obra suya que llega a la pantalla: sus novelas La chica de nieve y El juego del alma también fueron adaptadas con gran repercusión en plataformas de streaming.
En esta nueva versión, la historia mantiene el ritmo vertiginoso y los giros inesperados que caracterizan al autor, algo que los lectores valoraron y que la serie logra trasladar con solidez. Por estos motivos, se ha convertido en una de las favoritas para maratonear esta semana.
Dónde se grabó
Buena parte de las escenas se filmaron en la provincia de Salamanca, cuyas locaciones aportan una atmósfera fría, rural y cargada de misterio que potencia el tono de la serie. La combinación entre paisajes serranos y pequeños pueblos termina siendo clave en la ambientación de la historia.
Un elenco que acompaña el suspenso
El reparto está encabezado por Catalina Sopelana, Álex García e Itziar Ituño, quienes dan vida a personajes complejos, marcados por heridas emocionales y secretos que se revelan de a poco.
Con solo seis capítulos y una trama que avanza sin relleno, El cuco de cristal se convierte en la opción imperdible del fin de semana.