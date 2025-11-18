El thriller con Denzel Washington que es furor en Netflix

El thriller con Denzel Washington volvió a posicionarse entre lo más visto de Netflix, atrapando a nuevos públicos con su tensión policial.

Denzel Washington lidera el elenco de este thriller que hoy es tendencia en Netflix. Foto: Archivo

Netflix tiene la costumbre de rescatar películas que, aunque ya pasaron por cines, encuentran una segunda vida en streaming. Eso es lo que ocurre con Pequeños Secretos (The Little Things), el policial de 2021 que hoy se ubica en el puesto número 5 de lo más visto, según FlixPatrol.

Una historia con tensión noventera La trama nos lleva a Los Ángeles en los años 90, donde un ayudante de sheriff y un detective deben unir fuerzas para atrapar a un asesino en serie. El problema es que sus diferencias personales y sus propios fantasmas ponen en riesgo la misión. Esa mezcla de investigación policial y drama psicológico es lo que mantiene al espectador atrapado durante las más de dos horas de duración.

Reparto de la película La película reúne a tres nombres que por sí solos ya justifican verla:

Denzel Washington, con su habitual intensidad.

Rami Malek, en el rol del detective joven y meticuloso.

Jared Leto, que se luce en un papel inquietante y perturbador. WhatsApp Image 2025-11-18 at 12.01.13 (1) Estrenada en 2021, la cinta encontró en Netflix una segunda vida y gran popularidad. Foto: Archivo Por qué verla hoy Más allá de su estreno en cines, Pequeños Secretos tiene ese aire de thriller clásico que recuerda a los policiales de los 90. Es oscura, ambigua y juega con la idea de que la verdad nunca es tan clara como parece. En Netflix, encontró un público nuevo que la llevó directo al top de lo más visto.