Netflix estrena la tercera temporada de Envidiosa con la actuación de una cantante de lujo

El 19 de noviembre Netflix estrena una nueva entrega de la serie argentina que cautivó a toda la audiencia de la plataforma.

El 19 de noviembre Netflix pondrá a disposición la esperada tercera temporada de Envidiosa donde Griselda Siciliani volverá a ponerse en la piel de Vicky Mori. La producción argentina promete ser furor con esta nueva entrega. La serie tendrá diez episodios para disfrutar.

Netflix: estreno La serie llevará a la protagonista a un punto de inflexión en su vida personal y en su carrera. Pero además una de las sorpresas de esta temporada es que participará la artista musical Nicki Nicole que encarnará a Virtudes, un personaje con peso importante en la trama.

Además, se sumará a la serie Agustín “Soy Rada” Aristarán. El reparto principal mantendrá a figuras como: Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo. Además, se incorporan María Abadi, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola.

Griselda Siciliani y Esteban Lamothe encabezan el elenco de Envidiosa. Fuente: Netflix. En esta nueva temporada de la serie se retomará la historia de Vicky y después de un periodo de calma con Matías (Esteban Lamothe) el equilibrio se pondrá a prueba por problemas emocionales y laborales que llevarán nuevamente a la desestabilización.

Los ejes de esta nueva temporada de Netflix serán los celos, la amistad, la maternidad y la ambición personal, entre otros temas. Para solucionar los problemas Vicky volverá a la terapia con Fernanda, su terapeuta. Las sesiones cargadas de humor y sarcasmo llevarán a momentos de reflexión.