Netflix: la miniserie basada en hechos reales que te estrujará el corazón

Netflix cuenta con un amplio catálogo. Aquí te recomendamos una miniserie basada en un caso real, Así nos ven.

Para los amantes de las producciones cortas, aquí les recomendamos una miniserie basada en hechos reales que está en Netflix. Se llama Así nos ven (When They See Us, en su idioma original) y cuenta la historia de cinco jóvenes acusados injustamente de un crimen en Nueva York. La tira muestra cómo la vida de estos chicos cambió para siempre.

Los acusados fueron llamados los “Cinco de Central Park” y fueron arrestados siendo apenas adolescentes. La policía y los tribunales los trataron como adultos, aunque muchos eran menores de edad. La historia se centra en la injusticia que vivieron: fueron condenados por un crimen que no cometieron.

Netflix: la miniserie de 4 capítulos que relata una historia desgarradora 'Así nos ven' es una producción dirigida por Ava DuVernay. Foto: Netflix NETFLIX. Así nos ven Es una miniserie intensa y emotiva de cuatro episodios. Muestra el dolor, la injusticia y la esperanza. Hace pensar en la importancia de la justicia y los derechos de los niños y adolescentes. Es una historia que no se olvida fácilmente y deja una enseñanza sobre la justicia y la empatía.

Está protagonizada por Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake y Kylie Bunbury, entre otros.

Así nos ven fue aclamada por la calidad de sus interpretaciones y el casting. Recibió 11 nominaciones en la 71.ª edición de los Premios Primetime Emmy y logró la estuatilla al Mejor Actor de Miniseries y Telefilmes para Jharrel Jerome.