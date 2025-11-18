Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997, y si bien ya pasaron 28 años desde ese trágico día, su recuerdo sigue vivo y su historia sigue emocionando a nuevas generaciones. Ella continúa siendo un ícono de estilo y elegancia. En vida, su forma de vestir llamaba la atención, pero también lo hacía su forma de oler.

Cuál era el perfume favorito de Lady Di Para muchos, su perfume se volvió parte de su imagen y uno de los más ligados a ella es First, de Van Cleef & Arpels. Su hijo Harry contó que ese aroma le recordaba a su madre. Dijo que era una fragancia muy especial para ella. Es suave y femenina, tiene notas florales y un toque cálido. No es fuerte ni invasiva.

Lo cierto, es que es difícil determinar cuál era el perfume favorito de la princesa Diana, ya que usó otros a lo largo de su vida. Uno de ellos fue Quelques Fleurs, una fragancia muy floral que incluso la usó el día de su boda. Este detalle se volvió famoso entre sus fanáticos.

Lady Di Lady Di. A veces también elegía aromas frescos. Se sabe que le gustaba Bluebell, un perfume ligero y natural. Era una opción más simple para días tranquilos o eventos informales. Diana de Gales cambiaba de perfume según el momento.