Ansiedad o aburrimiento: IA y psicología explican qué significa morderse el pelo o pellizcarse la piel
Estos gestos que parecen inocentes, tienen un gran significado psicológico y están respaldados por diferentes estudios.
Morderse el pelo o pellizcarse la piel son acciones que la psicología conoce como Comportamientos Repetitivos Centrados en el Cuerpo (CRCC). Estos gestos tienen un significado psicológico claro y le preguntamos a la inteligencia artificial (IA) qué significan en diferentes casos.
La IA enfatizó que estos gestos no son simples “tics”, sino mecanismos de regulación emocional o respuestas al aburrimiento. Por lo general, estas dos acciones cumplen con dos funciones: regulación emocional como respuesta a la ansiedad o el estrés, o respuesta al aburrimiento.
Te Podría Interesar
¿Qué dijo la IA?
En el primer caso, la psicología explica que la persona utiliza el contacto físico repetitivo como un mecanismo auto-calmante o auto-regulación para manejar emociones negativas intensas como ansiedad, estrés, frustración o tensión. La sensación física desvía la atención de la angustia emocional interna y ofrece un alivio temporal.
En el segundo caso, los comportamientos ocurren cuando una persona está cansada de la inactividad, el aburrimiento o se encuentra haciendo tareas que no le interesan y no requieren de atención plena. La acción repetitiva es para estimular el sistema nervioso y ayuda a evitar la sensación de vacío o inquietud asociada al aburrimiento.
La IA utilizó el documento The Trichotillomania Diagnostic Interview (Entrevista Diagnóstica de Tricotilomanía) y concluyó que morderse el pelo o pellizcarse la piel es una acción de auto-manipulación que, si bien parece un hábito leve sin sentido, en muchos casos es un signo externo de un intento inconsciente de gestionar el estrés, la ansiedad o el aburrimiento.