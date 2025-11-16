La aplicación con IA perfecta para hacer videos divertidos que todos los estudiantes deberían conocer

Tiene un plan gratuito para hacer videos de un minuto, perfecto para hacer presentaciones sin ser profesional.

Golpo AI es una plataforma de creación de videos con inteligencia artificial que convierte documentos, PDFs y texto en videos animados con fondo de pizarra blanca en cuestión de minutos. Lo mejor de esta app es que no se requieren conocimientos técnicos ni experiencia en edición de video.

Una de las ventajas de Golpo AI es que prioriza las explicaciones claras con ortografía y narración casi perfecta. A diferencia de otras herramientas basadas en avatares o de estilo cinematográfico, Golpo privilegia la claridad y la profesión, por lo que se convierte en una app perfecta para profesores, profesionales, empresas y estudiantes.

El aprendizaje basado en proyectos es una forma de enseñar que podría salvar a la educación de la crisis que viene arrastrando. Foto: Archivo MDZ Esta IA es perfecta para aprender. Archivo MDZ ¿Cómo usar esta IA? Solo tienes que subir un documento o pegar un texto, y la IA generará automáticamente un video animado profesional en pizarra blanca con voz en off. Puedes personalizar las instrucciones de voz, añadir música, editar el guión y mucho más, dependiendo de tus necesidades.

Hay diferentes membresías. El plan gratuito te permite hacer un video por día con una longitud de 1 minuto, pero el video incluye marca de agua y no se pueden hacer instrucciones de voz. En cambio, el plan Motor de arranque cuesta alrededor de 40 dólares e incluye videos sin marca de agua y opción multilingüe. Aunque también hay otras categorías con más funciones pero con un monto superior.