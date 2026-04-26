Una de las películas de amor más excéntricas del cine sigue viva en Prime Video

La película sigue a un joven músico que se enamora de una chica misteriosa y descubre que, para estar con ella, primero deberá enfrentar a sus ex.

No todas las películas románticas avanzan por el camino más clásico. Algunas prefieren correrse de la fórmula, mezclar géneros y convertir una historia de amor en algo mucho más desordenado, exagerado y divertido. En ese lugar entra muy bien Scott Pilgrim vs. the World, una película que con el paso del tiempo se ganó un lugar especial entre quienes buscan romances distintos, con humor, energía y una identidad visual muy marcada.

Scott Pilgrim vs. the World: un romance fuera de lo común La historia sigue a Scott, un joven músico de Toronto que empieza a obsesionarse con Ramona Flowers, una chica tan fascinante como enigmática. Lo que en cualquier otra película podría resolverse con idas y vueltas sentimentales, acá toma un rumbo mucho más extraño: para poder salir con ella, Scott deberá enfrentar a sus siete ex malvados. Desde ahí, la película transforma el enamoramiento en una sucesión de pruebas absurdas, peleas imposibles y momentos completamente pasados de rosca.

scott Esta película está en Prime Video. Prime Video

Uno de sus grandes aciertos está en el tono. La película no intenta ser una historia romántica tradicional ni una comedia de manual, sino una mezcla muy particular entre romance, videojuego, música y humor físico. Esa combinación hace que avance con un ritmo muy propio y que incluso las escenas más exageradas encuentren una lógica dentro del universo que propone. Esa rareza, justamente, es una de las cosas que la vuelven tan atractiva.

También ayuda mucho el elenco. Michael Cera encarna a Scott con ese aire entre torpe y entrañable que sostiene gran parte de la película, mientras que Mary Elizabeth Winstead le da a Ramona ese costado distante y magnético que termina empujando toda la historia. A su alrededor aparecen además nombres como Kieran Culkin, que refuerzan todavía más el tono excéntrico de una película que nunca busca parecerse demasiado a otra.