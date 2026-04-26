Una de las películas de amor más excéntricas del cine sigue viva en Prime Video
Con Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, esta película disponible en Prime Video convierte una historia romántica en una comedia caótica.
No todas las películas románticas avanzan por el camino más clásico. Algunas prefieren correrse de la fórmula, mezclar géneros y convertir una historia de amor en algo mucho más desordenado, exagerado y divertido. En ese lugar entra muy bien Scott Pilgrim vs. the World, una película que con el paso del tiempo se ganó un lugar especial entre quienes buscan romances distintos, con humor, energía y una identidad visual muy marcada.
Scott Pilgrim vs. the World: un romance fuera de lo común
La historia sigue a Scott, un joven músico de Toronto que empieza a obsesionarse con Ramona Flowers, una chica tan fascinante como enigmática. Lo que en cualquier otra película podría resolverse con idas y vueltas sentimentales, acá toma un rumbo mucho más extraño: para poder salir con ella, Scott deberá enfrentar a sus siete ex malvados. Desde ahí, la película transforma el enamoramiento en una sucesión de pruebas absurdas, peleas imposibles y momentos completamente pasados de rosca.
Uno de sus grandes aciertos está en el tono. La película no intenta ser una historia romántica tradicional ni una comedia de manual, sino una mezcla muy particular entre romance, videojuego, música y humor físico. Esa combinación hace que avance con un ritmo muy propio y que incluso las escenas más exageradas encuentren una lógica dentro del universo que propone. Esa rareza, justamente, es una de las cosas que la vuelven tan atractiva.
También ayuda mucho el elenco. Michael Cera encarna a Scott con ese aire entre torpe y entrañable que sostiene gran parte de la película, mientras que Mary Elizabeth Winstead le da a Ramona ese costado distante y magnético que termina empujando toda la historia. A su alrededor aparecen además nombres como Kieran Culkin, que refuerzan todavía más el tono excéntrico de una película que nunca busca parecerse demasiado a otra.
Disponible en Prime Video para alquiler o compra, Scott Pilgrim vs. the World funciona muy bien para quienes quieren una película romántica, pero no una de las de siempre. Tiene amor, sí, pero también caos, humor, música y una forma muy distinta de contar lo que pasa cuando alguien se enamora y siente que tiene que pelear contra todo para sostener ese vínculo.