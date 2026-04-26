La carretera más recta del mundo: 240 km sin curvas que ponen a prueba la mente humana

En uno de los desiertos más grandes del mundo se encuentra una carretera conocida como un reto mental.

La Highway 10 es una carretera de Arabia Saudita con récord Guinness por ser la ruta “más recta” del mundo. Es considerada como un reto mental porque toma varias horas completarla y no hay que mover el volante, lo que puede incomodar o aburrir a muchos conductores.

La carretera se ubica en el sur de Arabia Saudita y conecta dos ciudades cerca de la frontera con los Emiratos Árabes Unidos. Pero lo que más llama la atención es su tramo recto de 256 kilómetros en medio del desierto de Rub´al Khali, uno de los más grandes del mundo.

A diferencia de otras rutas peligrosas por sus curvas cerradas o su cercanía a acantilados, esta resulta letal por su monotonía. La ausencia total de estímulos visuales y de curvas adormece al cerebro, haciendo que el conductor pierda la noción del tiempo y la velocidad. El cansancio aparece antes de lo esperado y aumenta el riesgo de sufrir microsueños al volante, un factor que puede terminar en accidentes fatales.

Highway 10 1 La carretera más recta del mundo es un desafío mental para los conductores de Arabia Saudita. Shutterstock

Si la ruta se transita en verano, el desafío es mayor porque las altas temperaturas pueden superar los 50°C y poner a prueba los neumáticos y motores. Por ese motivo es que la carretera es recomendada para camiones que transportan suministros petroquímicos y mercancías con neumáticos más resistentes.