Puentes, ciclovía y obras: cómo avanza la nueva ruta Panamericana y su llegada a Cacheuta

El Gobierno Provincial comenzó con los trabajos del tramo III de la ruta Panamericana (ruta 82) con la que se terminarán las obras de mejora del camino que va en Luján de Cuyo hacia la zona de Cacheuta y el túnel que llega hasta el dique Potrerillos y en la que, en total, se desembolsarán alrededor de U$S 80 millones.

Este mes de abril, Vialidad Mendoza arrancó la pavimentación de la ruta, mientras que en paralelo se continúa con la ampliación de la calzada de cuatro puentes viales y dos peatonales , entre Vistalba y Cacheuta .

En el inicio del tramo III, que es donde se ubica la rotonda de Gobernador Ortiz, ya comenzó el encarpetado asfáltico de los primeros 4 kilómetros, donde se quitó la vieja calzada y se abrieron las nuevas calles colectoras, junto con obras de cordón, banquina y alcantarillado. La renovación del asfalto se extenderá hasta la villa de Cacheuta.

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, señaló que “uno de los hitos importantes de la obra es el inicio del asfalto sobre la calzada principal. Arrancaron la semana pasada y en los próximos días van a ver cómo la pavimentación toma más intensidad, en dirección a Cacheuta, donde se construirá un ordenador y se intervendrá en la puesta en valor de la urbanización de la villa”.

Obras en la ruta Panamericana (ruta 82). Marité Baduí y Osvaldo Romagnoli. Obras en la ruta Panamericana (ruta 82). Marité Baduí y Osvaldo Romagnoli. Prensa Gobierno

La funcionaria agregó que “el otro hito es la ampliación de los puentes: se está montando el puente número 1, ya está montado el número 2, el 3 está en ejecución y el número 4, que va a ser el más importante y visible para la gente, es el que se construirá sobre el río Mendoza, paralelo al actual puente Frasca, que se utiliza para ingresar a Cacheuta. También se trabaja en otros dos puentes peatonales”.

Puente Frasca, en la ruta 82 (Cacheuta). Puente Frasca, en la ruta 82 (Cacheuta). Mendoza Antigua

Puentes y ciclovías en la ruta Panamericana

La ampliación de los puentes, para darle transitabilidad a las calles colectoras, implica la colocación de vigas premoldeadas de hasta 7 toneladas cada una, sobre las que se apoyará luego la calzada. La intervención ha demandado, además, el refuerzo de los puentes y los colectores aluvionales que pasan por debajo, con obras de hormigonado.

Por otro lado, Osvaldo Romagnoli, titular de Vialidad Provincial, detalló que “la calzada nueva que se construye respetará la anterior, pero los puentes se ensancharán a ambos lados para que pasen las calles colectoras, las que van a tener su vía independiente de la calzada principal, aparte de la ciclovía”.

Obras en la ruta Panamericana (ruta 82) Obras en la ruta Panamericana (ruta 82) Prensa Gobierno

El ingeniero indicó que “ahora se está haciendo el montaje de las vigas cabeceras o principales para ampliar los puentes, luego de las vigas vendrá la prelosa y finalmente el remate de la calzada y la cobertura asfáltica”.

Romagnoli precisó que “son vigas de hasta 7 toneladas que se colocan con grúas. En el puente número 1 puntualmente, se están montando 24 vigas a uno de los lados. Estas vigas son muy importantes, porque son las que sustentan todo el tablero del puente”.

Respecto del inicio de la pavimentación, explicó que “se están haciendo los cortes finales con las motoniveladoras. Luego se coloca la imprimación, una sustancia bituminosa que liga el asfalto con el suelo y, finalmente, la carpeta asfáltica”.

Las obras entre Vistalba y Cacheuta continuarán sin que se corte la transitabilidad, aunque sí se aplican a diario algunos desvíos vinculados a los trabajos. El tramo desde Visitaba a Cacheuta se puede recorrer con normalidad y con precaución por hombres y equipos trabajando.