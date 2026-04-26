Sorpresa en España por un hallazgo romano que conecta al país con el Muro de Adriano

Un hallazgo en España abrió una historia inesperada sobre el mundo romano . En la provincia de Soria, investigadores estudiaron una rara vasija de bronce que habría pertenecido a un soldado celtíbero que sirvió en Britania y luego regresó a su tierra.

La pieza, datada en el siglo II d.C., forma parte de un grupo extremadamente reducido de objetos romanos conocidos como “Hadrian’s Wall Pans”, unas vasijas esmaltadas de bronce de las que existen menos de diez ejemplos comparables, lo que inmediatamente captó la atención de los especialistas.

Lo que vuelve especial a este objeto no es solo su rareza, sino también lo que tiene grabado. La vasija menciona varios fuertes ubicados a lo largo del Muro de Adriano, la gran frontera militar que los romanos levantaron en el norte de Britania entre los años 122 y 128 por orden del emperador Adriano.

Ese muro se extendía por unos 117 kilómetros y marcaba el límite norte del imperio en la isla. Además de funcionar como defensa, era un sistema militar complejo, con torres, fuertes y tropas auxiliares llegadas desde distintas partes del mundo romano, incluida Hispania.

La copa romana apareció en Soria y el hallazgo reforzó la idea de que pudo haber pertenecido a un soldado hispano que sirvió en Britania.

En este caso, la Copa de Berlanga sumó un dato nuevo. A diferencia de otras piezas parecidas, que mencionaban fuertes del centro o del oeste del muro, esta vasija es la primera que nombra puestos del sector oriental. Entre ellos aparecen Cilurnum, Onno, Vindobala y Condercum. Ese detalle amplió el conocimiento de los arqueólogos sobre el uso y el significado de estos objetos.

Los investigadores creen que no se trataba de una pieza común. La hipótesis más fuerte es que era un objeto de prestigio, quizás un recuerdo personal o incluso una distinción militar entregada a soldados que habían completado su servicio en esa frontera tan dura del imperio.

Por eso, el hallazgo en España no se interpreta como la simple aparición de una vasija antigua. La presencia de esta pieza a casi 2.000 kilómetros de Britania sugiere que viajó con su dueño, posiblemente un soldado originario del centro de la actual España que estuvo destinado en el Muro de Adriano y luego volvió a su lugar de origen.

Esa idea tiene respaldo histórico. Los especialistas recuerdan que unidades militares formadas por reclutas de Hispania, como la Cohors I Celtiberorum, prestaron servicio en Britania durante el siglo II. La copa pudo haber pertenecido a uno de esos hombres, que la conservó como recuerdo de su carrera militar.

La ciencia también ayudó a reconstruir el recorrido del objeto. Mediante análisis químicos y de isótopos de plomo, los investigadores determinaron que el metal probablemente provino de minas de Britania, sobre todo de zonas como Gales o el norte de Inglaterra. Eso refuerza la idea de que la pieza fue fabricada cerca del propio muro antes de viajar hasta España. Además, la decoración encaja con técnicas romanas del momento. La vasija presenta esmaltes en tonos rojos, verdes, azules y turquesa, con motivos geométricos y figuras que suelen interpretarse como una representación simbólica del muro y de sus fortificaciones.

Cuando fue encontrada, la pieza estaba fragmentada y deformada. Para entender mejor cómo había sido en su forma original, los investigadores realizaron una reconstrucción digital en 3D con gran precisión. Gracias a ese trabajo pudieron calcular que medía unos 11,3 centímetros de diámetro y casi 8 centímetros de alto, lo que la convierte en una de las más grandes de su tipo.

El lugar donde apareció también aportó contexto. La copa fue recuperada en una zona llamada La Cerrada de Arroyo, cerca de Berlanga de Duero. Aunque no salió de una excavación reciente, los estudios posteriores detectaron estructuras enterradas que podrían haber formado parte de un asentamiento rural romano o de una villa. En la superficie también aparecieron cerámicas, fragmentos de vidrio y otros materiales fechados entre los siglos II y IV.

Por eso, este hallazgo no solo reveló una pieza rara del mundo romano. También permitió seguir el rastro de un posible soldado hispano que sirvió en una frontera lejana, regresó a su tierra y conservó consigo un objeto que resumía una parte importante de su vida dentro del imperio.