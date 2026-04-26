Según un informe del CEM, Mendoza cerró 2025 con superávit corriente y déficit operativo

El Consejo Empresario Mendocino ( CEM ) presentó un informe sobre la evolución de las finanzas de Mendoza en la última década. En el documento difundido se expone que la Provincia cerró el 2025 con superávit corriente, aunque también señala que se registró déficit operativo luego de cuatro años consecutivos de superávit en este indicador.

De acuerdo al informe del CEM , Mendoza tuvo al cierre del año pasado un superávit corriente del 6%, mientras que el déficit operativo fue cercano al 5%.

Cabe destacar que el trabajo fue elaborado en base a datos oficiales del Ministerio de Hacienda hasta septiembre de 2025, y analiza las ejecuciones presupuestarias del Estado provincial. En esa línea, también examina la evolución de los recursos, el gasto y los principales resultados fiscales.

Entre los ejes que analiza el informe se encuentra la reducción del tamaño del Estado provincial en relación a la economía. En ese aspecto, según el CEM, las erogaciones totales pasaron de representar el 23,1% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2015 al 19,6% en 2024, último año en el que se publicó este índice. Sin embargo, este nivel sigue estando por encima de los valores de 2004, lo que se traduce en que, en el largo plazo, el sector público creció por encima del privado.

En la misma línea, la carga fiscal provincial se ubicó en 6,4% en 2024, por debajo de los niveles registrados en 2015 y 2017. No obstante, tal como ocurre con el análisis del PBG, la carga fiscal todavía sigue siendo elevada si se compara con los registros de 2004, cuando el indicador era 3,6%.

peso del Estado en la Economía Consejo Empresario Mendocino (CEM)

La caída de recursos de origen provincial, una problemática que preocupa

A la hora de poner el foco en los recursos, el informe del CEM señala que entre 2015 y 2024 hubo una caída del 14% -en términos reales-. En este apartado, hay un dato que alarma al Ejecutivo provincial: los ingresos de origen provincial, en especial los tributarios, fueron los que más sufrieron. Si bien en los últimos 12 meses relevados se registró un leve repunte, la realidad marca que los recursos nacionales representaron más del 50% de los ingresos corrientes en la última década, con una participación creciente desde 2019.

En otras palabras, los fondos de origen nacional fueron ganando peso mientras que los de origen provincial fueron decreciendo.

Ajuste en el gasto y menos empleo público para equilibrar cuentas

En paralelo a la caída de recursos, se registró un ajuste -principalmente a partir de 2016- que tuvo como resultado que el gasto corriente cayera en términos reales un 32%, hasta 2024. A partir de ahí, tuvo un leve repunte. Dentro de este panorama, el gasto en personal y las transferencias a municipios representan cerca de dos tercios del total del gasto.

En ese contexto, indica el informe, se produjo una marcada reducción de empleo público: de acuerdo a los datos relevados, la cantidad de agentes cada 1.000 habitantes pasó de 57,3 en 2015 a 49,1 en la actualidad, lo que representa una baja del 14%. En "términos absolutos", el empleo público se ubicó por debajo de los 103.000 agentes hacia fines de 2025.

En sintonía con esta tendencia, el gasto en personal sobre los recursos corrientes también se redujo de manera significativa (bajó del 65% en 2015 al 40% en 2024), aunque recientemente hubo un leve repunte.

Del ajuste al superávit corriente...y déficit operativo

A partir de estos ajustes, el Estado provincial logró una mejora sostenida en sus resultados corrientes: pasó de un déficit del 7% en 2015 a superávits que llegó a alcanzar un promedio del 14% entre 2021 y 2024. Para 2025, el CEM estima que el superávit se ubicó en torno al 6%.

resultado corriente CEM Consejo Empresario Mendocino (CEM)

Sin embargo, el informe marca un alerta en lo que respecta al resultado operativo. Según los datos expuestos por el CEM, el Estado provincial tuvo números rojos en este apartado: el déficit operativo se situó en 5%. De acuerdo al documento difundido, esto puede deberse a un incremento en la inversión pública, que en el último año (11%) se situó por encima de lo registrado en la última década.

¿Cómo se financia el déficit operativo?

Según el CEM, el déficit operativo sería costeado con ahorros acumulados en años anteriores. También se accedería, en menor medida, a financiamiento de organismos multilaterales.

Hacia el final del informe, el CEM remarcó la necesidad de sostener el proceso de ordenamiento fiscal que inició en 2016. En ese aspecto, destaca que hay que poner foco en la eficiencia del gasto y en la reducción paulatina de la carga tributaria sobre el sector productivo.