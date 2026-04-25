Yerba mate: advierten que la situación de los productores no logra encaminarse y se agravará

La crítica situación por la que está pasando el productor yerbatero no tendrá una rápida solución, afirma el intendente de la ciudad misionera de Andresito Bruno Beck, quien cuestionó el precio por kilo de hoja verde de yerba mate que reciben los productores y la suba de costos de producción. .

“No sólo no se solucionará, al contrario, se agravará, teniendo en cuenta que las cosas siguen subiendo. El combustible aumentó el último mes un 20%, la mercadería (insumos) que usan los productores también se incrementó, entonces los valores que se están pagando no llegan a cubrir ni siquiera lo mínimo”, destacó.

“En estos momentos hay una empresa en Andresito que quiere pagar 220 pesos el kilo de hoja verde puesto en secadero, es una burla, es jugar con la gente y sobre todo es aprovecharse de la difícil situación que están viviendo nuestros productores ”, anticipó Beck.

Los productores reclaman un precio por encima de los 500 pesos el kilo de hoja verde. En contraste, el mayor productor de yerba en Andresito como máximo ofrece 350 pesos el kilo y otros muy por debajo de este valor.

Andresito, es una ciudad del Nordeste de Misiones ubicada a unos 330 kilómetros de Posadas y a unos 120 kilómetros de las Cataratas del Iguazú.

Es la mayor productora de yerba mate del país. Se estima que unos 58 millones de kilos son exportados a Siria por el Grupo Kassab y el Grupo Kabour. Esta localidad del Nordeste misionero cuenta con unas 26.000 hectáreas de producción de hoja verde.

Contra la desregulación

El intendente Beck planteó su crítica a la desregulación del precio de la yerba mate. “La mala situación que vive el productor yerbatero, similar a la década del '90 es producto de que el Congreso aprobó el decreto 70/2023 que, aclaremos, los legisladores misioneros votaron", señaló.

bruno beck.jpg Bruno Beck, intendente de Andresito, la mayor productora de yerba mate del país, alertó sobre la crítica situación de los productores.

"Lo que ocurre es que nadie pensó en las consecuencias de haber votado el DNU 70/2023 que trajo este problema que hoy atraviesan las economías regionales. Entonces, cada uno tiene parte de responsabilidad en esto que está pasando. Ahora bien, esta responsabilidad corresponde al Gobierno nacional, que termina desregulando de tal manera esta actividad que hace que los productores yerbateros estén en manos de las grandes empresas que regulan la oferta y la demanda”, agregó.

“Ni la provincia va a poder dar una mano a los productores por las consecuencias de la política económica nacional, donde cada vez la provincia y los municipios estamos recibiendo menos recursos como consecuencia de la baja de la actividad económica a nivel nacional", anticipó.

El Jefe Comunal de Andresito dijo que cada vez hay más informalidad en las actividades. “La informalidad no paga impuestos, entonces la recaudación nacional, provincial y municipal bajan.

¿El kilo a 100 pesos?

Bruno Beck dijo que la situación es muy crítica. "El año pasado, todavía los productores de alguna manera tenían alguna reserva para subsistir. Hoy no la tienen. Entonces, van a aparecer empresas que van a terminar pagando en planta, 100 pesos el kilo porque el productor necesita vender su producto para poder pagar la luz, el agua, el combustible de su tractor, etcétera. Estamos en un sistema muy perverso, donde los únicos beneficiados son los que tienen los recursos, es decir las grandes empresas”, consideró el intendente.

“Hoy para pagar un litro de combustible tenés que vender entre 5 y 8 kg de hoja verde, haciendo un cálculo a gran escala, si uno tiene que cargar un camión entre 100, 120 litros de gasoil, ¿cuánto va ahí de kilos de hoja verde para cargar el tanque de un camión?

El Jefe Comunal de Andresito dijo que la situación económica en Misiones es de extrema gravedad, por eso nuestros representantes de la Libertad Avanza en el Congreso de la Nación tienen que darnos una mano. Tienen que hablar con el presidente Milei.

A trabajar a Brasil

Andresito está ubicada a unos 20 kilómetros de frontera, lindante con la ciudad de Capanema, en Brasil. “Tenemos la suerte de que mucha gente pudo ir a trabajar a Brasil. Si no éste sería un pueblo complicadísimo”.

“Nuestro sector comercial está re complicado, cada día se cierran más negocios. Pero también hay que decir que la mayoría de los residentes tienen la suerte de poder ir a comprar a Brasil, donde la mercadería es más barata”.

“En Andresito creció el comercio informal, lo que ocasiona que el municipio se vea perjudicado porque el comercio informal al no poder recaudar en tasas. El reflejo de una administración municipal, provincial o nacional tiene que ver con lo mismo: el desarrollo de la actividad económica”. remarcó. “A no ser que haya un giro de 180° en la actividad económica, la situación empeorará”.

“Votamos leyes que nos perjudican”

El intendente municipal reconoció que cuando ganó el presidente Milei el productor yerbatero salió a festejar porque “pensó que el precio de la hoja verde y canchada se iba a dolarizar, todo lo contrario, fue engañado. Hoy están sufriendo el ajuste”.

Bruno Beck fue autocrítico con los legisladores nacionales del oficialismo provincial al cual él pertenece. “Nosotros, los misioneros, a través de nuestros representantes, también estamos votando cosas que nos están perjudicando. A veces con el afán de querer ayudar al Gobierno nacional metemos la pata”.