Yerba mate: sin financiación y con precios bajos, el sector productivo atraviesa una crisis terminal

Desde la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo de Misiones destacan que con estos precios de la yerba mate no tiene sentido llevar adelante la zafriña.

Desde hace tiempo los productores de yerba mate, golpeados por suba de los costos de productos y desplome de los precios que les paga la industria, están en una encrucijada de tal magnitud que ya afecta el ciclo de producción, incluida la zafra de verano, le dijo a MDZ Héctor Dingler, presidente de la Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo.

-¿Cómo atraviesa esta situación de crisis la cooperativa productora de yerba mate y té de la localidad misionera de Dos de Mayo?

- El sector está mal, principalmente en el aspecto productivo, que está totalmente desfinanciado. Hoy no cierran los números porque el precio está muy por debajo de los costos. En lo particular tratamos de pagar el mejor precio posible siempre al productor para que siga eh produciendo, pero hoy con el precio que se le puede pagar prácticamente se está trabajando y produciendo muy por debajo de los costos de producción.

-¿Cómo se sale de esta situación?

- Creo que los productores hoy tienen que tratar de mantenerse, de cuidar sus chacras, su yerbal, alguna entradita igual le va a dar la yerba, pero van a tener que diversificar un poco para tener alguna otra entrada. No podemos depender de un mono cultivo porque hoy estamos librados a la oferta y demanda, hay mucha producción y esto va a llevar varios años para que se revierta la situación y que la demanda supere a la oferta. Los dos últimos años venimos teniendo muy buena producción y este año, por lo visto tampoco va a ser tan mala.

¿Qué va a pasar con la zafriña (cosecha de verano)?

- Nosotros particularmente no hacemos zafriña. Creo que es conveniente que no se haga la zafriña porque al precio que van a vender los productores seguramente será irrisorio; van a terminar prácticamente regalando su producción porque el precio que van a poder pagar los secaderos es muy bajo.

-¿Está ingresando yerba del exterior?

- No que yo tenga conocimiento, no obstante, todos los años ha ingresado algo, pero no es mucho, unos 10 millones de kilos cuando la producción nacional está por encima de los 300 millones de kilos. Este ingreso no va a incidir mucho en el precio. Tenemos que tratar de exportar más porque hay que sacar yerba del mercado interno para que se revierta la situación.