Blanqueo laboral: cuáles son los beneficios para las empresas que registren a sus trabajadores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) , una herramienta creada por la reciente reforma laboral que busca incentivar la regularización de trabajadores no registrados o incorrectamente registrados mediante amplios beneficios para los empleadores.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5862/2026 , donde se establecen los procedimientos, plazos y facilidades para que las empresas puedan adherirse al programa y normalizar su situación ante los organismos de seguridad social.

El régimen alcanza a trabajadores del sector privado cuya relación laboral haya comenzado hasta el 5 de marzo de 2026 y continúe vigente al momento de la adhesión.

También podrán incluirse relaciones laborales detectadas mediante inspecciones oficiales, incluso cuando las deudas se encuentren en discusión administrativa o judicial.

Condonaciones de deuda según el tamaño de la empresa

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de acceder a importantes beneficios sobre las obligaciones adeudadas en materia de seguridad social.

La reglamentación establece que las empresas que adhieran podrán obtener una condonación parcial de capital e intereses sobre aportes y contribuciones previsionales.

Los porcentajes serán los siguientes:

Micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro: 90% de condonación.

y entidades sin fines de lucro: de condonación. Medianas empresas : 80% .

: . Resto de los empleadores: 70%.

Además, determinadas obligaciones vinculadas al sistema de salud, riesgos del trabajo y seguros obligatorios tendrán una condonación total.

Pago contado o financiación

La deuda que no resulte perdonada deberá ser cancelada antes del 28 de noviembre de 2026.

Para ello, los empleadores tendrán dos alternativas.

La primera será el pago al contado, que permitirá acceder a una reducción adicional del 50% sobre el saldo restante.

La segunda opción será adherir a un plan de facilidades de pago, con condiciones diferenciadas según el tamaño de cada contribuyente.

Los planes podrán extenderse hasta:

72 cuotas para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro.

para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro. 48 cuotas para medianas empresas.

para medianas empresas. 36 cuotas para grandes empresas y demás empleadores.

La tasa de financiación fue fijada en 1% mensual.

Un incentivo para reducir la informalidad

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema apunta a combatir uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino: el elevado nivel de empleo informal.

La regularización permitirá que los trabajadores incorporados accedan plenamente a los beneficios de la seguridad social, incluyendo aportes jubilatorios, cobertura médica y demás derechos laborales derivados de una relación laboral formal.

Los plazos para adherirse

Los empleadores interesados podrán iniciar los trámites a través de los sistemas digitales de ARCA utilizando Clave Fiscal.

La adhesión estará disponible hasta el 28 de noviembre de 2026, mientras que las herramientas informáticas necesarias para realizar los trámites comenzarán a funcionar desde el 16 de junio.

Con esta reglamentación, el Gobierno termina de poner en marcha uno de los capítulos más relevantes de la reforma laboral, apostando a que las fuertes quitas de deuda y los extensos planes de financiación impulsen la incorporación de miles de trabajadores al empleo registrado.