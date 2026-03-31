Argentina dejó atrás a Brasil en el ránking mundial: en 2025 superó al vecino país en exportaciones de yerba

El mercado internacional de la yerba mate en 2025 cerró con Argentina recuperando el primer puesto como exportador a nivel mundial en volumen y en valores, mientras que Brasil mantuvo su peso estructural en el comercio global, aunque con menor volumen físico colocado y desafíos productivos aún pendientes, según un informe del Instituto Nacional de la Yerba Mate ( INYM ).

Este organismo nacional especifica que Argentina exportó 57.980.912 kilos por un valor total de 116,34 millones de dólares , lo que arroja un precio promedio de 1.938,64 dólares por tonelada.

Se trata del mayor registro histórico para el sector, en un contexto de crecimiento sostenido de las ventas externas.

Cabe señalar que, en 2025 el país elaboró 889.253.082 kilos de yerba mate , lo que implica que aproximadamente el 6,5% de la producción se destinó a la exportación.

De su parte Brasil registró en 2025 embarques por más de 48,6 mil toneladas, según datos del sistema ComexStat del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, equivalentes a unos 48,5 millones de kilos, con un valor total cercano a los 100/102 millones de dólares .

Yerba brasileña

El principal destino de la yerba brasileña es Uruguay, que concentró 45,3% de las exportaciones y representa alrededor del 80% del consumo total de ese país, que no posee condiciones naturales para el cultivo. Además, Brasil mantiene una red de exportación diversificada que incluye mercados como Estados Unidos, Siria, Argentina, Alemania y Francia, entre otros.

Brasil concentra el 46,5% de las exportaciones mundiales de yerba mate, lo que lo ubica como el principal actor del comercio internacional en términos de participación.

Sin embargo, esa fortaleza convive con limitaciones estructurales. A pesar de contar con una producción cercana a las 900.000 toneladas anuales -en línea con las series históricas del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística-, especialistas señalan que el potencial productivo y comercial de la yerba mate brasileña sigue subaprovechado.

Los principales desafíos pasan por mejorar la eficiencia de los yerbales y diversificar los usos del producto más allá del consumo tradicional del chimarrão, condiciones consideradas clave para garantizar la sostenibilidad económica del productor y ampliar la competitividad internacional, un escenario que también se enfrenta de este lado de la frontera, donde se busca potenciar subproductos, como bebidas energizantes o usos para cosmética.

Argentina potencia

La comparación entre ambos países permite una lectura más profunda. Argentina, con niveles de producción similares a Brasil, logró exportar cerca de 9.500 toneladas más, además de generar un mayor ingreso de divisas. Brasil, en cambio, mantiene una estructura donde el consumo interno absorbe gran parte de la producción, limitando su volumen exportador, aunque compensando parcialmente con una mayor diversificación de destinos y una fuerte presencia en el comercio global.

Ofrecen mayor precio

En otro orden el mayor exportador de yerba en la Argentina anunció que pagará 350 pesos el kilo de hoja verde en la cosecha de invierno.

A pocos días del inicia de la zafra de invierno (1 de abril) mientras los principales productores yerbateros anunciaron que no podrán pagar más de 220 pesos el kilo de hoja verde el empresario sirio Omar Kassab, de la ciudad misionera de Andresito, principal exportador a Siria, anunció que abonará 350 pesos por kilo de hoja verde.

Los industriales anunciaron que el pago de los 220 pesos será con cheques posdatados a largo plazo. En tanto que el empresario sirio dijo que el pago será mitad en efectivo y la otra mitad con cheques de entre 30 y 90 días. “Vamos a pagar el costo de cosecha en efectivo y el resto probablemente con cheques a 30, 60 o 90 días. No vamos a ir a 120 o 180 días, como se está hablando”, afirmó el empresario en diálogo con Economis.

Diez millones de kilos

El empresario proyecta acopiar alrededor de 10 millones de kilos de hoja verde y entre 7 y 8 millones de kilos de yerba canchada durante la zafra que se extenderá hasta septiembre. A eso se suma un esquema de acuerdos con cooperativas y secaderos del norte de Misiones, donde se aplicaría el mismo precio.

“Vamos a pagar este precio, pero vamos a exigir calidad. Tenemos que empezar a cuidar nuestra calidad, que es lo único que nos va a llevar a un buen camino”, remarcó Kassab. A lo que añadió: “Ojalá que todas las empresas puedan hacer lo mismo. Este es el camino que va a llevar a todo a un buen punto”.