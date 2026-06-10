Con un premio en dólares, buscan a los jóvenes mendocinos más destacados

El CEM abrió la convocatoria para el galardón que busca reconocer a los menores de 40 años que generen un impacto real en la comunidad. Cómo participar.

A partir de este jueves, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) abrió la convocatoria al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026, el reconocimiento más importante de la provincia para el talento joven. Desde hace más de dos décadas, este galardón se ha consolidado como el espacio para identificar, visibilizar y celebrar a las nuevas generaciones que generan un impacto real en sus comunidades a través de su talento, innovación y compromiso.

Mendoza tiene una larga y orgullosa tradición de promesas. Científicos, artistas, deportistas, emprendedores y líderes que se formaron en nuestra tierra hoy transforman realidades en todo el planeta. La 23° edición del Premio honra ese legado y lo proyecta con fuerza hacia el futuro, bajo una premisa clara: los jóvenes son el motor indispensable para la transformación de nuestra provincia y premiar su esfuerzo hoy, es sembrar la semilla de la Mendoza pujante que queremos.

Al respecto, el presidente del CEM, Martín Clément, destacó el valor de esta nueva convocatoria: "Mendoza tiene en su ADN una profunda cultura del esfuerzo y un talento local muy fuerte que necesitamos potenciar más que nunca. Desde el CEM estamos convencidos que, para recuperar una senda de crecimiento sostenible en nuestra provincia, el camino es dar visibilidad y apoyar a las nuevas generaciones. El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca justamente eso: reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos."

Como lo destacaron desde la institución, lo que este premio celebra va mucho más allá del éxito ya consolidado. Desde su perspectiva, celebra el proceso: el trabajo silencioso de cada día, la valentía de empezar de cero, la resiliencia ante la adversidad y la persistencia de quien sabe que lo que está haciendo importa, aunque al principio pocos lo vean. A lo largo de 22 ediciones, más de 1.700 postulaciones, 478 ternados y 181 premiados han demostrado que el potencial de nuestra juventud no tiene techo. Lo que nace y se gesta en Mendoza, definitivamente le pertenece al mundo.

Qué premiará el CEM El Premio reconoce la excelencia y el mérito en siete áreas fundamentales, entendiendo que cada una de ellas es un motor clave para el desarrollo social y económico de la región: