Cómo editar fotos en la inteligencia artificial de Gemini

La inteligencia artificial ha pasado a ocupar un lugar muy importante en la cotidianidad de las personas.

La inteligencia artificial ya ocupa un lugar importante dentro de la vida de las personas que día a día la utilizan para facilitar sus tareas diarias. Nano Banana es la versión más conocida de Gemini 2. Flash Imagen. Esta herramienta sirve para intervenir fotografías reales sin necesidad de alterar la estructura de la escena.

Este modelo ganó notoriedad porque opera de manera gratuita en móviles Android y iPhone a través de la aplicación Google Gemini. La activación se realiza dentro del panel de ajustes, donde aparece señalizado con un ícono de plátano. Una vez habilitada, la herramienta acepta instrucciones muy específicas que abarcan desde cambios cromáticos simples hasta la inclusión de objetos o variaciones en la luz ambiente, siempre preservando la coherencia visual de la imagen original.

Inteligencia Artificial Shutterstock Cómo editar fotos gratis y sin límites con Nano Banana La forma más sencilla estrabajar en la plataforma web Google AI Studio. Allí, el modelo “Gemini 2.5 Flash Image” permite realizar tantas ediciones como se necesiten iniciando nuevas sesiones cada vez. La gestión se realiza con la misma cuenta de Google y no requiere pagos adicionales. Cada conversación reinicia el margen técnico, permitiendo una continuidad ilimitada.