La Inteligencia Artificial frente al día a día: por ahora más promesas que resultados

Gran repercusión tuvo el reciente caso de Air Canada , que fue condenada a indemnizar a un pasajero después de que su chatbot le diera información falsa sobre una tarifa. La empresa intentó argumentar que el bot era “una entidad independiente”, pero el tribunal no lo aceptó: si está en la página oficial, la responsabilidad es de la empresa. El episodio reveló un problema trascendente: el entusiasmo por la inteligencia artificial suele chocar con la realidad cuando se la expone al público.

La distancia entre promesa y práctica es cada vez más visible. Según un estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT), el 95% de los proyectos de inteligencia artificial generativa en empresas no tiene impacto medible en los resultados financieros. En otras palabras, el entusiasmo crece más rápido que los resultados.

Las causas son conocidas, aunque se repiten con obstinación.

El escenario para los próximos años combina regulación, realismo y una cierta madurez tecnológica. En Europa, el Acta de Inteligencia Artificial entrará plenamente en vigor entre el corriente año y 2027. Exigirá que las empresas documenten sus modelos, evalúen riesgos y mantengan trazabilidad sobre los datos utilizados. Será un golpe de realidad: el cumplimiento costará tiempo y dinero, pero reducirá los daños reputacionales y legales.

La IA dejará de venderse como varita mágica y se concentrará en tareas discretas: resumir textos, clasificar correos, mejorar la atención al cliente. Los grandes discursos darán paso a los pequeños logros.

Y es probable que el entusiasmo se estabilice. Tras los primeros años de euforia -y errores costosos-, el mercado empieza a exigir evidencia. La consultora EY estimó que los tropiezos en proyectos de IA ya les costaron a las grandes compañías más de 4.400 millones de dólares en pérdidas operativas y sanciones.

La IA llegó para quedarse, pero convivir con ella exige prudencia.

Pedir pruebas, no promesas. Si alguien afirma que la IA mejorará algo, hay que preguntar: cuánto, cómo se medirá y en qué plazo.





Verificar siempre. Cuando un chatbot ofrece información sensible -precios, políticas, salud- conviene confirmar con una fuente oficial.





No entregar datos sin pensar. Documentos personales, información médica o financiera no deberían compartirse con herramientas cuyo uso y almacenamiento no son transparentes.

Aceptar el margen de error. Los sistemas aprenden, pero también se equivocan. Por eso, necesitan acompañamiento humano, no reemplazo.

PLATAFORMAS IA La Inteligencia Artificial dejará de venderse como varita mágica y se concentrará en tareas discretas. Archivo MDZ.

Nuevo escenario

La IA no crea problemas nuevos. Acelera los que ya existen. Si una organización es desordenada, la IA multiplicará ese desorden. Si tiene objetivos claros, transparencia y control, puede convertir la información en valor.

El famoso “95% de fracasos” no es una sentencia definitiva. Es un recordatorio de que la tecnología más avanzada sigue dependiendo de lo más antiguo: el juicio humano.

* Santiago Arias, tecnólogo y asesor de startups que se dedican a desarrollar IA.