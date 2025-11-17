Hasta recursos humanos utiliza IA: lo que nadie te dice de los procesos de contratación

El avance de los "Sistema de Seguimiento de Candidatos" o "Análisis de Trabajo Seguro" ( ATS ) y su integración con herramientas de inteligencia artificial impacta de lleno en los procesos de contratación. Hoy, muchas áreas de Recursos Humanos usan estos sistemas para filtrar CV, ordenar perfiles y coordinar etapas. El crecimiento de su uso volvió indispensable saber cómo funciona un ATS y cómo preparar un currículum que pueda ser leído sin problemas.

Un Applicant Tracking System es un software que organiza y gestiona el proceso de selección. Permite almacenar y clasificar perfiles en una base de datos centralizada. Según distintas consultoras de reclutamiento, estos sistemas analizan miles de documentos al mismo tiempo y reducen tiempos administrativos que antes dependían exclusivamente de un equipo humano.

Los ATS actuales trabajan con IA para realizar varias tareas . Una de las más importantes es la selección automática de currículums. El sistema detecta palabras clave, identifica experiencias relevantes y ordena a los candidatos en función de los requisitos del puesto. También empareja perfiles con descripciones laborales y asigna un puntaje que se basa en habilidades, formación y coincidencias con la búsqueda.

Otra función en crecimiento es la programación de entrevistas. Herramientas internas coordinan fechas disponibles entre candidatos y reclutadores. A esto se suma el uso de chatbots que responden dudas frecuentes y envían actualizaciones. Para algunas empresas, este sistema permitió “gestionar un volumen de postulaciones que antes era imposible”, según explicaron especialistas del sector.

En las primeras etapas de contratación tu CV es leído por una IA.

Quienes buscan trabajo necesitan adaptar su CV a estos sistemas. El primer paso es elegir un formato simple. Los reclutadores recomiendan archivos. docx o PDF de texto, ya que los ATS pueden leerlos sin inconvenientes. También aconsejan evitar diseños con gráficos, tablas complejas, columnas o encabezados elaborados que confundan al lector automático.

El contenido debe seguir un orden claro: experiencia laboral, educación y habilidades, siempre en formato cronológico inverso. Se sugieren fuentes estándar como Arial o Times New Roman para asegurar legibilidad. Cada sección debe tener títulos tradicionales como “Experiencia Laboral” o “Educación”, que los sistemas reconocen con facilidad.

Las palabras clave son otro elemento importante. El CV debe incluir términos presentes en la oferta laboral, integrados de forma natural en la descripción de tareas, habilidades y formación. Este punto es central, ya que muchos ATS filtran a partir de coincidencias específicas. También es útil agregar logros con datos concretos y omitir información que no aporte al puesto.

Además, es recomendable adaptar el idioma al de la búsqueda, revisar errores gramaticales y ajustar el CV para cada postulación. Para muchos especialistas, entender cómo opera un ATS permite mejorar las chances de avanzar en un proceso y facilita que el documento llegue a manos de un reclutador.