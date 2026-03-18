Netflix estrena la impactante serie sobre el 'Chernobyl brasileño' que revive una tragedia real

Una serie inspirada en hechos reales y con un elenco con una gran trayectoria acaba de llegar a la plataforma de streaming.

Netflix suma a su catálogo una nueva historia impactante: Emergencia Radiactiva, una miniserie de seis episodios inspirada en uno de los accidentes nucleares más graves de la historia. Este estreno de marzo revive una tragedia real que marcó a Brasil en la década del 80.

La trama reconstruye el caso de Goiânia, cuando dos recolectores de chatarra encontraron una máquina de radioterapia abandonada. Al abrir el dispositivo, liberaron cesio-137, una sustancia radiactiva de color azul brillante que terminó contaminando gran parte de la ciudad.

Dirigida por Fernando Coimbra, la serie retrata el clima de incertidumbre, miedo y desinformación que se apoderó de la población. Al mismo tiempo, sigue la carrera contrarreloj de científicos, médicos y autoridades que intentaron comprender lo ocurrido y contener una amenaza invisible.

emergencia radiactiva netflix Estreno de Netflix Netflix El elenco está encabezado por Johnny Massaro y Paulo Gorgulho, quienes interpretan a figuras clave en la gestión de la crisis. También se destaca Leandra Leal, con un papel que aporta una mirada humana y emocional sobre las consecuencias del desastre.

Más allá del drama, la producción pone el foco en cómo un error aparentemente menor desencadenó una tragedia sanitaria de gran escala. Además, expone el rol de la ciencia y la gestión pública para evitar que la contaminación se expandiera a otras regiones.