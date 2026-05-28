El árbol perfecto para un jardín chico: llena de flores el patio y atrae colibríes

Descubre el árbol ideal para un jardín pequeño que sorprende con su floración y atrae colibríes. Es de bajo mantenimiento.

Para un jardín o patio pequeño la pezuña de vaca se postula como el árbol perfecto. Esta planta ornamental combina un tamaño sumamente controlable con una floración espectacular que transforma cualquier rincón en un oasis natural.

Este árbol se conoce científicamente como Bauhinia forficata y es nativo de regiones tropicales y subtropicales. Su nombre popular no es ninguna casualidad: sus hojas están divididas en dos lóbulos, imitando a la perfección la silueta de la pezuña de un bovino.

Lo mejor de esta especie es su versatilidad porque suele medir entre 3 y 6 metros de altura , lo que evita que invada el espacio. Además, queda perfecta en veredas angostas, patios internos y hasta en macetones grandes dentro de balcones amplios. Su copa es ligera y abierta, ofreciendo un reparo fresco sin llegar a oscurecer por completo el lugar.

Durante la época de floración, el árbol se cubre de flores grandes y llamativas que pueden ser blancas, rosas o violetas, rompiendo la monotonía del cemento de la ciudad.

Cuidados del árbol para el jardín Aunque es una planta bastante noble y de bajo mantenimiento, seguir pautas clave asegurará una explosión de flores. Necesita una ubicación a pleno sol para florecer con fuerza. El encharcamiento es su peor enemigo. Es por eso que prefiere suelos con muy buen drenaje y riegos moderados; de hecho, tolera bastante bien los períodos breves de sequía.