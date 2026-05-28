Alerta: especialistas advierten por un brote de gripe en las próximas semanas

Hace 15 días, Mendoza confirmó que la gripe A (H3N2) subclado K comenzó a circular en la provincia y los casos de enfermedades respiratorias van en ascenso lo que se refleja en las guardias de los hospitales. A la par, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria confirmó que se espera un brote de gripe en las próximas semanas.

En un comunicado, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) señaló que se espera un aumento sostenido de casos de gripe durante las próximas semanas. "Con la llegada de las bajas temperaturas, comenzó en Argentina la temporada de mayor circulación de virus respiratorios. Especialistas advierten que las próximas semanas serán claves para la evolución epidemiológica de la temporada otoño-invierno", indicaron.

" La variante gripe A (H3N2) subclado K se encuentra bajo monitoreo internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su elevada capacidad de transmisión, por eso es importante reforzar las medidas de prevención y avanzar con la vacunación antes de que aumente la circulación viral", agregaron.

Además, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratorias destacaron aumentará la circulación de la gripe de otros virus respiratorios como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la principal causa de bronquiolitis en lactantes y uno de los virus que más complicaciones puede generar en personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

gripe En enero, se registró un leve incremento en las consultas ambulatorias, con un predominio de Influenza tipo B Archivo.

La importancia de la vacunación

En Mendoza, la campaña de vacunación comenzó el 3 de marzo y la jefa de inmunizaciones, Iris Aguilar -confirmó en diálogo con MDZ Club en 105.5 FM MDZ Radio- que se colocan 5.000 dosis por día. Hasta el momento, se han colocado 35.000 dosis más que en el mismo periodo que el año pasado.

"Analizando números sí podemos decir que es una demanda mayor comparativamente a años previos. En un año habitual, normal, tranquilo, se colocan en el inicio de campaña aproximadamente 10.000 dosis de vacuna antigripal por semana en la provincia y en este inicio de campaña antigripal llegamos a poner 5.000 dosis por día, lo cual marcaba una mayor demanda", explicó la médica.

"Creemos que responde a distintos motivos. Primero al temor de la gente por toda la difusión que se hizo de lo que había ocurrido en Europa y en Estados Unidos con la variante H3N2 subclado K. Por otra parte, también mucha gente que ahora asiste al sector público y que antes iba al sector privado y que tal vez no no tenga más su cobertura de obra social o prepaga", añadió.

Por otro lado, Aguilar puntualizó que es muy importante vacunarse. "La vacuna antigripal no es para prevenir la gripe ni el resfrío, es para prevenir las complicaciones graves de la gripe, es decir, que el señor que tiene 80 años no termine internado con una neumonía, que el diabético no se complique y necesite estar en una unidad de cuidados intensivos, evitamos con esta vacuna o disminuimos, ojalá evitásemos totalmente, disminuimos el riesgo de complicaciones graves de la gripe, que sobre todo son complicaciones respiratorias", dijo.

iris aguilar titular vacunatorio central.jpg Iris Aguilar. Gobierno de Mendoza

Personas de riesgo

adultos mayores

personas gestantes

niños pequeños

personas con enfermedades respiratorias crónicas

pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes o inmunocompromiso

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