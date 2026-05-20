Cómo actuar ante el aumento de casos de gripe

Con la llegada del invierno, los casos de gripe crecen al mismo ritmo que la temperatura baja . En ese marco, desde el Gobierno elevaron una serie de recomendaciones para que la población tome precauciones ante este tipo de enfermedades.

Según detallaron desde el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, actualmente la provincia registra más casos de influenza que durante el pico máximo de 2025. En ese sentido, explicaron que desde el punto de vista epidemiológico se ha producido un adelantamiento de la curva de contagios respecto de lo ocurrido en temporadas anteriores.

"Normalmente el pico de gripe suele observarse en los meses más fríos como son junio y julio, pero sabíamos que este año podía adelantarse, principalmente por los datos que teníamos de la temporada de gripe en el hemisferio norte", había detallado hace algunos días en MDZ Radio 105.5 Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza.

Según informa el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en la región de Cuyo se registraron 25 casos de gripe A (H3N2) subclado K. De esos, 21 corresponden a Mendoza. En ese contexto, Falaschi expuso que "ya entramos en la etapa de circulación viral a full, estamos teniendo afluencia de pacientes tanto en el sector ambulatorio como en la internación de virus respiratorios".

El Gobierno dio medidas de prevención ante el aumento de casos de gripe.

Las particularidades de la gripe K

Según informaron desde Salud, el tipo de influenza circulante tiene la característica de presentar mayor transmisibilidad que otras cepas, lo que provoca que la curva de contagios crezca de manera abrupta en poco tiempo. Sin embargo, pese a esa dificultad, también remarcaron que, al menos de momento, no hay indicios de que el virus provoque un cuadro de mayor gravedad.

Un aspecto que resaltan desde el ministerio es que el hecho de que la circulación temprana y concentrada del virus podría conllevar a que la "temporada respiratoria" se vea acortada.

De acuerdo a lo que indican desde el Gobierno, el desafío que plantea la cepa circulante no está ligada a la gravedad de la enfermedad, sino a que el aumento de casos simultáneos hace que se incrementen las consultas en las guardias, situación que ejerce presión sobre el sistema sanitario de la provincia.

Cuándo se encienden las alarmas

Las autoridades sanitarias expresaron que es recomendable consultar a un médico de manera inmediata ante los siguiente síntomas:

dificultad respiratoria,

respiración agitada,

dolor de pecho,

labios violáceos,

deshidratación,

somnolencia excesiva,

confusión,

fiebre persistente,

empeoramiento clínico.

En el caso particular de los niños, además, sostienen que es importante acudir al médico lo antes posible si el menor rechaza alimentos o líquido, como así también si presentan dificultad para respirar, irritabilidad intensa o decaimiento marcado.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud

Si bien desde el Gobierno aseguran que el sistema sanitario de la provincia está preparado para hacer frente a "la alta demanda de cuadros respiratorios" y que se reforzó la atención en todos los centros de salud, elevaron una serie de recomendaciones para intentar mitigar el contagio en la población. Las medidas de cuidado difundidas son:

Permanecer en el hogar ante fiebre, tos, dolor muscular o síntomas respiratorios.

Evitar asistir a actividades sociales, laborales o escolares mientras persistan los síntomas.

No utilizar transporte público ni permanecer en espacios cerrados si se está enfermo.

Utilizar barbijo para disminuir la transmisión del virus.

Priorizar la atención en centros de salud y efectores del primer nivel, evitando concurrir directamente a hospitales ante cuadros leves.

Solicitar turnos y orientación sanitaria a través de la línea 148.

Asistir a guardias hospitalarias únicamente ante síntomas moderados, graves o signos de alarma.

"El objetivo es atravesar este pico epidemiológico cuidándonos entre todos, utilizando adecuadamente cada nivel de atención y protegiendo especialmente a las personas más vulnerables", expresaron desde el ministerio de Salud.