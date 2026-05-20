Panini ya lanzó el álbum dorado del Mundial: cuánto cuesta y dónde conseguir la edición limitada

El álbum de figuritas del Mundial 2026 ya genera furor entre los fanáticos argentinos y ahora Panini lanzó una de las ediciones más esperadas de toda la colección: el álbum dorado. La versión especial salió a la venta este miércoles en cantidades limitadas, tiene diseño exclusivo y ya se confirmó cuánto cuesta en Argentina.

La nueva edición mantiene las mismas características del álbum tradicional, aunque suma detalles premium que la convierten en un objeto de colección para los fanáticos de la Copa del Mundo. Cuenta con tapa dura dorada, 112 páginas y espacio para completar las 980 figuritas oficiales del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El lanzamiento oficial se realizó este miércoles 20 de mayo de manera online a través de Zona Kids, el único canal autorizado para comercializar el álbum dorado de Panini en Argentina.

Tras la espera, Panini lanzó la edición dorada del álbum de figuritas del Mundial.

La edición limitada dorada tiene un precio oficial de $30.000, posicionándose como la versión más cara de toda la colección oficial del Mundial 2026.

Estos son los valores confirmados de los distintos formatos disponibles:

Álbum clásico: $15.000

Álbum tapa dura: $25.000

Álbum dorado edición limitada: $30.000

Qué trae la edición especial de Panini

Además del diseño exclusivo en color dorado, esta edición permite completar toda la colección oficial del Mundial 2026 y también incluye espacio para las 14 figuritas especiales promocionales de Coca-Cola.

Otro punto importante para los coleccionistas es que las figuritas son exactamente las mismas que se utilizan en los otros formatos de álbum y cuestan el mismo valor. Es decir que todas las figuritas podrán conseguirse a aproximadamente $2.000 por paquete, que contiene siete figuritas.