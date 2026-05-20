Buenos Aires tendrá un de los días más frío del año y la ola polar golpeará a gran parte del país

El frío polar comenzó a extenderse sobre gran parte de la Argentina y este jueves tendrá uno de sus puntos más intensos en el Área Metropolitana de Buenos Aires , donde el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas muy bajas y sensación térmica invernal.

Según el pronóstico oficial, el AMBA registrará una mínima de 6 grados y una máxima que apenas alcanzará los 13, en medio de un marcado descenso térmico provocado por el ingreso de aire frío desde el sur.

La mañana arrancará con buenas condiciones meteorológicas y presencia de sol sobre la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y el cielo terminará mayormente cubierto.

El fenómeno forma parte de un escenario climático que afecta a buena parte del territorio nacional debido a la instalación de un potente anticiclón, que dejará heladas, mañanas muy frías y temperaturas por debajo de los valores normales para mayo.

En provincias del norte argentino las mínimas podrían ubicarse entre 7 y 9 grados por debajo de los promedios habituales. Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y sectores de Salta y Misiones aparecen entre las regiones más afectadas.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, en Salta. El organismo advirtió que podrían registrarse ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

En Córdoba, en tanto, el jueves será el día más frío de la semana. Después de un miércoles estable y con máxima cercana a los 18 grados, el pronóstico anticipa un nuevo descenso térmico acompañado por nubosidad en aumento y chances de precipitaciones aisladas.

El viernes y el sábado mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y máximas cercanas a los 16 grados. El frío también marcará el fin de semana largo en Córdoba, atravesado por la expectativa de la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River Plate, prevista para el domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Para el día del partido se espera una tarde algo más agradable, con máxima cercana a los 17 grados y mejores condiciones de tiempo para los hinchas que asistan al estadio.