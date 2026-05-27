Las plantas para cultivar en invierno y usar en la cocina

Con la llegada del otoño , mantener un espacio verde en el hogar suele transformarse en un desafío muy complejo. Muchas de las plantas que decoran el jardín sufren el impacto de las heladas y detienen su crecimiento de manera abrupta.

Sin embargo, la temporada otoñal e invernal también ofrece una oportunidad excelente para armar una mini huerta puertas adentro. La clave de este éxito doméstico radica en elegir las plantas adecuadas, específicamente variedades aromáticas que no solo decoran sino que además se convierten en aliadas directas de la gastronomía diaria.

Entre las opciones más recomendadas por los especialistas para iniciar un rincón sustentable aparecen el perejil, la ciboulette y la menta . Se trata de tres plantas sumamente resistentes, fáciles de mantener en departamentos o cocinas urbanas y extremadamente versátiles a la hora de sazonar.

El perejil, considerado el rey de la versatilidad, necesita estar en un sitio con buena iluminación natural, aunque cuidando que los rayos del sol no impacten de forma directa sobre sus hojas durante lapsos muy prolongados.

Por su parte, la ciboulette se desarrolla de manera impecable en contenedores de tamaño chico a mediano, donde el único secreto es utilizar un sustrato liviano que asegure un drenaje eficiente para evitar que las raíces se encharquen.

En tanto, la menta rompe el molde al ser una planta que ama el agua, por lo que requiere un cronograma de riego más seguido para conservar la tierra con una humedad constante.

El gran beneficio de este trío verde es su capacidad para equilibrar y realzar el sabor de las comidas más contundentes y calóricas que caracterizan a las mesas invernales, aportando un toque de frescura sin necesidad de gastar de más en el supermercado.