Navidad 2025 en la Ciudad de Mendoza: un calendario cargado de actividades para todos los gustos

La Ciudad de Mendoza vuelve a adoptar su espíritu festivo y se transforma en un gran escenario a cielo abierto. Sus calles, plazas, comercios y espacios culturales ya se preparan para recibir una agenda cargada de actividades que buscan reunir a las familias, fortalecer la tradición, impulsar el comercio local y celebrar la Navidad a través de la música, el arte y la solidaridad.

A lo largo de todo el mes, la capital ofrecerá propuestas para todas las edades : desde el tradicional encendido del Árbol Navideño y las visitas de Papá Noel , hasta ferias, intervenciones artísticas, noches temáticas, promociones y acciones comunitarias que prometen llevar la magia de las fiestas a cada rincón.

Uno de los hitos más esperados será el encendido del árbol el lunes 15 de diciembre, a las 21, en plaza Independencia, punto de partida del ciclo Ciudad Navideña. La ceremonia incluirá la actuación de la soprano Griselda López Zalba y un espectáculo de aguas danzantes acompañado por villancicos.

Entre el 13 y el 19 de diciembre, Papá Noel recorrerá distintos espacios de la Ciudad de Mendoza para recibir cartas y tomarse fotos con niños y familias. El itinerario será el siguiente:

La agenda navideña también tendrá un fuerte componente solidario. Del 18 al 20, la Peatonal Sarmiento volverá a ser sede del tradicional Pan Dulce Solidario, una iniciativa que convoca a vecinos, vecinas y turistas a compartir la Navidad desde la ayuda mutua.

El viernes 19, desde las 18 hasta la medianoche, la Ciudad celebrará una nueva edición de la Noche de las Librerías. Los comercios del rubro saldrán a la calle con mesas, propuestas literarias, promociones y actividades culturales que convertirán el centro en un paseo abierto dedicado a la lectura.

La plaza Independencia se convierte en Ciudad Navideña

El sábado 20 y el domingo 21, la plaza Independencia será nuevamente el corazón de la celebración. Ambos días las actividades comenzarán a las 19.30 con intervenciones teatrales en el Teatrino. Desde las 20, se habilitarán el patio gastronómico, el Paseo de las Artes y los espacios destinados a regalos navideños.

El sábado, Papá Noel recibirá a las familias, mientras que en el escenario actuarán la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, artistas invitados y coros municipales.

El domingo, la programación sumará un concierto de la Sparkling Big Band, además de la Orquesta-Escuela MGSM, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono. El patio de comidas y el Paseo de las Artes permanecerán abiertos para disfrutar de gastronomía local, diseño y actividades familiares.

Comercios decorados, concursos y promociones especiales

El espíritu navideño también se hará visible en el microcentro. Los comercios habilitados podrán participar del Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña, que mantendrá inscripciones abiertas hasta el 14 de diciembre. Este año, el certamen entregará premios de $2.000.000 y $1.000.000 para el primer y segundo puesto.

Las vidrieras finalistas se anunciarán entre el 17 y el 19, cuando también se habilitará la votación del público en la web municipal. Los comercios ganadores se darán a conocer el 21 de diciembre, durante la celebración de Ciudad Navideña en plaza Independencia.

En paralelo, el programa Comprá en las Fiestas funcionará del 8 de diciembre al 6 de enero. Quienes realicen compras superiores a $25.000 y carguen su ticket en el formulario oficial participarán por tres paquetes turísticos nacionales, cuyo sorteo se realizará el 9 de enero de 2026 a través del Instagram municipal.

Con una programación amplia y diversa, la Ciudad de Mendoza invita a vivir diciembre con entusiasmo y espíritu comunitario. Las calles ya comienzan a iluminarse y, con ellas, el clima festivo que cada año reúne a miles de familias. Entre música, ferias, gastronomía, concursos y propuestas solidarias, diciembre llega con opciones para disfrutar, compartir y sorprender con regalos locales.