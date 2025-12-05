Mendoza celebra los 15 años de la Marcha del Orgullo: dónde y cuándo será

Este 6 de diciembre, la provincia vivirá la 15.ª Marcha del Orgullo LGBTTIQNBA+. El evento contará con un homenaje histórico a las sobrevivientes trans, será la primera marcha sostenible de Latinoamérica y consolida su posición global como miembro de InterPride.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTTIQNBA+ de Mendoza (COMOM) anuncia la realización de su décimo quinta edición bajo el lema:

"POR LA EXISTENCIA DE CADA VOZ, CADA HISTORIA Y CADA IDENTIDAD. 15 años de orgullo y memoria. ¡Por más presente y futuro!"

Una vez más, tomamos las calles para celebrar nuestra existencia y exigir la plena garantía de derechos para personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, queers, no binaries, asexuales y demás identidades.

La convocatoria es abierta a toda la sociedad, sean o no parte del colectivo, para acompañar esta jornada de visibilidad y lucha.

17:00 hs - Concentración: Intersección de calles Pedro Molina y Av. San Martín.

Marcha: Recorrido por San Martín, Las Heras y Patricias Mendocinas hasta llegar a la Plaza Independencia.

Festival Orgulloso: Desde las 19hs, en Plaza Independencia con 12 números artísticos, encabezados por artistxs mendocinos pertenecientes al colectivo.

MOMENTO HISTÓRICO: EL GRAN VALS TRANS

En el marco de nuestro 15.º aniversario, viviremos uno de los momentos más emotivos de la historia del activismo local. Como reivindicación y reparación histórica, se realizará el "Vals Trans" más grande del país. Este acto simbólico homenajeará a las compañeras trans históricas, celebrando el "cumpleaños de 15" que la discriminación y la exclusión de épocas pasadas les negó. Será un acto de amor, memoria y celebración de la vida.

PRIMERA MARCHA SOSTENIBLE DE LATINOAMÉRICA

Tenemos el honor de anunciar una alianza estratégica con la Cooperativa El Algarrobo, convirtiendo a nuestro evento en la 1.ª Marcha del Orgullo Sostenible de la región. La cooperativa gestionará la recolección de residuos durante todo el trayecto y dispondrá de Puntos Verdes en la Plaza Independencia, asegurando que el material reciclable reingrese al mercado, cuidando así el ambiente que habitamos.

RELEVANCIA INTERNACIONAL Y SALUD INTEGRAL

Es un orgullo destacar que nuestra Marcha es la segunda del país (junto a la de Buenos Aires) en formar parte de INTERPRIDE, la red global que conecta a más de 500 organizaciones en más de 70 países, fortaleciendo el movimiento mundial por la diversidad. Asimismo, el compromiso con la salud sigue firme. Desde las 17:00 hs, en la explanada frente a la Legislatura (Peatonal), la organización ROCK AND VIDA realizará testeos gratuitos y confidenciales de VIH y SÍFILIS. En la Plaza, se dispondrán más de 20 stands informativos de diversas organizaciones.

El cierre estará a cargo de DJ Lemon, reafirmando que nuestra fiesta es también una manifestación política: bailar es resistir.