Quién es el "robamotos" que fue detenido por un custodio del gobernador en pleno centro de Mendoza

Fue pasadas las 18 del citado día cuando un oficial principal de la División Custodia Gubernamental se encontraba trabajando en los exteriores del Hotel Sheraton , localizado en calle Primitivo de la Reta , a escasos metros del Kilómetro Cero , a donde Alfredo Cornejo había asistido a un evento.

En un momento, el funcionario público detectó a un sujeto que estaba intentando violentar el tambor de arranque de una Honda Wave 110cc estacionada cerca la intersección con calle Amigorena , con claras intenciones de robarla, por lo que intervino de inmediato y lo redujo.

Acto seguido, arribó hasta la escena personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida ( UCAR ), quien colaboró con la detención y posterior procedimiento. Durante la requisa, al malviviente le secuestraron un cuchillo con una hoja de unos 10 centímetros de largo, una llave afilada en un extremo —una herramienta modificada para romper tambores de arranque— y un hierro de forma cilíndrica, el que, probablemente, también utilizaba para cometer ilícitos, explicaron fuentes policiales consultadas.

Posteriormente, se constató que el sospechoso era Heredia Luquez , quien contaba con antecedentes recientes por delitos similares y ahora quedó a disposición del fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol , quien lo imputó por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa y ordenó su traslado a prisión.

Los antecedentes y una reciente condena

Desde 2019 que Heredia Luquez viene registrando roces con la Justicia y desde ese año hasta la actualidad registró un total de 12 ingresos a diferentes comisarías de la capital mendocina, ya que se encuentra domiciliado en el barrio Nueva Esperanza de La Favorita.

Por su parte, a lo largo de su carrera delictiva fue investigado en 2014 por una causa de encubrimiento, la cual terminó archivada. Años más tarde, en 2021, fue detenido por un caso de sustracción de automotores y, al año siguiente, lo condenaron a la pena de 3 años de ejecución condicional por una batería de delitos: encubrimiento simple, encubrimiento, robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

El momento en que el custodio mantenía reducido a Heredia Luquez, en medio de la llegada de los policías de la UCAR. Gentileza.

Sin embargo, en noviembre de 2022 le revocaron la condicionalidad de la pena, ya que fue atrapado cometiendo un nuevo hecho. Así lo imputaron otra vez por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa y terminó condenado a la pena de 3 años de cárcel efectiva.

Cumplimiento de la pena y nueva caída

Así, Heredia Luquez tuvo su primer y único ingreso a la cárcel, desde el 4 de noviembre de 2022 hasta el 6 de marzo de 2025, día en que el juez Sebastián Sarmiento, del Juzgado Penal Colegiado N°1, le otorgó el beneficio de la libertad condicional.

De esa forma, el malviviente terminó de purgar la pena el 17 de octubre de este año, estando fuera de la prisión. Menos de dos meses después, volvió a delinquir y fue detenido este jueves por un custodio del gobernador provincial.