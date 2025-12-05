El custodio de Alfredo Cornejo detuvo a un hombre en medio de un robo

Uno de los custodios de Alfredo Cornejo frustró un robo en la Ciudad de Mendoza. Con ayuda de la Policía de Mendoza, se logró detener a un hombre que intentó sustraer una motocicleta que estaba estacionada en la calle Garibaldi. La detención ocurrió en la intersección de Primitivo de la Reta y Amigorena.

El sospechoso, identificado como Leandro Heredia, fue reducido por un agente de la custodia, quien advirtió lo que estaba sucediendo y actuó de inmediato. También trabajó en el hecho personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), que colaboró en el procedimiento y concretó la detención. Heredia ya había sido condenado en 2022 por el robo de dos autos. Si bien cumplía su condena, Sebastián Sarmiento, juez, decidió liberarlo en marzo.