El "semillero" cornejista tuvo su fiesta: Franja Morada celebró fin de año y estuvo el gobernador

Franja Morada , la agrupación universitaria de la UCR y principal "semillero" del cornejismo, estuvo de fiesta : anoche celebraron fin de año y estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo , quien dio sus primeros pasos políticos en esa organización.

Además, hubo funcionarios, legisladores, concejales, viejos dirigentes y las principales autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. En las fotos se trasluce también el enorme alcance de ese sector político.

Entre los hitos que celebraron estuvo la recuperación de la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, logro ocurrido en octubre. Justamente de ese núcleo surgieron Cornejo y buena parte del equipo que gobierna la provincia desde hace una década.

La cena fue en un salón y los representantes de la Mesa Provincial y de cada núcleo fueron los anfitriones. Los invitados eran las distintas generaciones de la Franja, además de los militantes actuales.

Además de Cornejo, estuvo el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, que fue compañero de militancia de Cornejo en la agrupación y la rectora Esther Sánchez, que si bien no fue parte de FM, sí recibió el apoyo de esa agrupación y sus principales operadores, como el presidente de la Cámara de Diputados Andrés "Peti" Lombardi, uno de los armadores del poder radical en la Universidad. Justamente Lombardi fue uno de los oradores como presidente de la UCR.

Franja Morada conduce los centros de estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas, Derecho, Ciencias Económicas, Educación y Ciencias Agrarias. El secretario General de la Mesa Nacional es Mariano Guidolin, de Derecho.

En la cena hubo funcionarios del Gobierno como Cornejo, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, Daniela García, la subsecretaria de Obras Marité Baduí, legisladores como Cesar Catáneo y Marcelino Iglesias; concejales como Pedro San Martín. También dirigentes históricos de esa agrupación, como Diego "Fucha" Salcedo, el historiador Gustavo Capone. La vicedecana de Ciencias Políticas, Mariana Castiglia.

La presencia de dirigentes políticos surgidos de esa cantera es mayor aún que la representación que hubo en el festejo y faltaron incluso muchos referentes que ocupan cargos en el Ejecutivo, en la Legislatura y en los municipios.

