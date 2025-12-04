El Gobierno se desliga del inminente paro de colectivos en el AMBA y le echa la culpa a los empresarios: "Ellos son los responsables"

Se aproxima otro paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . Este viernes centenares de líneas nacionales, que circulan diariamente entre el Conurbano y la Capital Federal, podrían estar totalmente paralizadas a partir de al falta de pago de los sueldos a los choferes.

Así lo advirtió este jueves la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , que reclama la totalidad del cobro del salario de noviembre y anticipa que el conflicto se agudizará si no se cumple en tiempo y forma la acreditación del medio aguinaldo. De acuerdo con el relevamiento que hizo MDZ con distintos empresarios del sector, "un 80% de las empresas están pagando el sueldo en partes". "Algunos están pagando el 50% y otros un porcentaje parecido. En algunos casos los delegados aceptan las condiciones y trabajarán, pero la mayoría pararán si no reciben el sueldo completo hoy", indicó una fuente de la cámara que nuclea a la actividad.

La Secretaría de Transporte, mediante la Resolución 86/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, actualizó los subsidios para las empresas pero desde el sector privado aclaran que, hasta ahora, no se acreditó esa diferencia, resultando "crucial" para el funcionamiento inminente del servicio ante el reclamo gremial. En otras palabras, afirman que sin ese nuevo ingreso, no pueden afrontar pagar los sueldos para evitar que comience la medida de fuerza.

"Es lo que estábamos esperando esa publicación en el Boletín Oficial. Recordemos que esto no se hacía desde julio, con los precios que tenía la economía en abril, con lo cual había un desfasaje importante. Pero todavía no cobramos esos fondos. Estamos hablando con UTA por si eso es el escenario, que haya tolerancia para pagar una parte hoy y otra parte dentro de 48 horas", dijo a este medio Luciano Fusaro , presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (AAETA).

Ante la posición empresaria y sindical, en Casa Rosada se desligan de responsabilidad, a pesar de haber "actualizado" sobre el límite los fondos para cubrir la estructura de costos, entre ellos los sueldos del personal.

transporte Buenos Aires colectivos Telam

"El gobierno no tiene que dar ningún subsidio adicional para que las empresas paguen los sueldos. El reclamo de la UTA es inequívoco y político, producto de una interna sindical por la cual deciden levantar un reclamo a nación cuando no corresponde", señalaron funcionarios de la Secretaría de Transporte, que agregaron: "Nación no tiene ningún incumplimiento ni responsabilidad por lo que circula que podría pasar con el pago de haberes. El pago de los sueldos es responsabilidad del empleador, ósea de las empresas de colectivo que son empresas privadas. Dichas empresas reciben subsidios para cubrir los costos".

"Nación lleva realizadas múltiples actualizaciones de tarifas para que tengan mayor autonomía, al inicio del gobierno la tarifa cubría un 8% y el subsidio era del 92%. Hoy la relación es de 36/64, esto hace que tengan menor dependencia del estado para el flujo de fondos", argumentan desde Balcarce 50, donde sostuvieron que a los empresarios del transporte "se le está brindando continuamente recursos y soluciones para que pueda sostenerse sin depender del gobierno, al mismo tiempo que se intenta actualizar de manera gradual la tarifa para que no afecte al pasajero de manera grotesca".

Consultados sobre cuándo impactará los fondos reconocidos para atender la estructura de costos en el servicio, indicaron que "en las próximas horas se estarán completando los pagos mensuales correspondientes, en los tiempos que habitualmente se realizan", aunque subrayan que los empresarios "ya deberían tener los fondos para atender los sueldos".

"No es competencia de la Secretaría de Transporte como se gestionan las empresas privadas con el pago de sus haberes. En caso de haber paros de algunas líneas colectivos son las empresas las responsables de gestionar los reclamos de sus empleados", concluyeron

Por su parte, en el interior del país los empresarios reclaman que, pese a los nuevos ingresos por subsido