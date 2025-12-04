Denunciaron que el helipuerto de la mansión vinculada a Tapia y Toviggino no está habilitado y pidieron un allanamiento

Se conoció este jueves otra denuncia contra el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia" , y su mano derecha, Pablo Toviggino , en el marco de múltiples investigaciones por distintas irregularidades . Ahora, referentes de la Coalición Cívica denunciaron la existencia de una lujosa mansión que pertenecería a una empresa de dos testaferros del titular del ente del fútbol argentino y afirman que el helipuerto que se encuentra en esa propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, no está habilitado. En ese sentido, pidieron un allanamiento porque "lo están vaciando".

Se trata de una presentación realizada por los dirigentes Tomas Yofe y Facundo del Gaiso , quienes en los últimos días solicitaron ante la PROCELAC que se investigue a Luciano Pantano y a Ana Lucía Conte , un monotributista y una jubilada, por la compra de una fastuosa casa donde habitaría Tapia. Se tratan de los titulares de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido la propiedad, la cual cuenta con dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados.

"Mediante imágenes aéreas del predio se observa un área claramente acondicionada para operaciones de helicópteros (superficie nivelada y marcada conforme a una plataforma de aterrizaje). Esta evidencia sugiere que en dicho lugar estarían despegando y aterrizando aeronaves de manera regular, sin que la instalación cuente con la habilitación oficial correspondiente", dicen en la denuncia ante la Administración Nacional de Aviación Civil, que accedió MDZ .

Remarcaron que "hay autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, e instalaciones deportivas múltiples” y agregaron que el helipuerto que transportaría a Tapia "no figura en el listado oficial de aeródromos y helipuertos habilitados que publica la autoridad aeronáutica. En efecto, al consultar el registro público de ANAC (Ministerio de Transporte, Datos Abiertos), se verifica la ausencia de cualquier helipuerto inscripto en la dirección mencionada".

"Vale aclarar que en dicho listado sólo consta un helipuerto registrado en la localidad de Villa Rosa bajo la denominación "VILLA ROSA/LAS CHACRITAS"1 1, no existiendo registro alguno relativo al predio de Misiones 4097. Esto indica claramente que el helipuerto emplazado en la propiedad denunciada carece de habilitación oficial por parte de la ANAC", puntualizaron.

La denuncia contra Tapia y Toviggino

Los denunciantes afirmaron que "no consta que los propietarios u ocupantes de la propiedad aquí denunciada hayan cumplido con trámite alguno de habilitación en los términos del Anexo VIII citado, circunstancia congruente con la inexistencia de registro oficial antes señalada". También subrayan que "la existencia y operación de un helipuerto no habilitado podría importar una infracción a la normativa aeronáutica vigente en la República Argentina, con potenciales implicancias en materia de seguridad operacional. Las instalaciones aeronáuticas no registradas ni supervisadas oficialmente escapan a los controles regulares de la autoridad competente, lo cual reviste gravedad dada la necesidad de legales, verifique in situ la situación denunciada a fin de prevenir eventuales riesgos y hacer cumplir la legislación aplicable".

Desde la Coalición Cívica indicaron que con estas denuncias sería necesario que "se requiera inspeccionar el helipuerto privado de esta mansión".

En paralelo, el Gobierno aclara que no piensa intervenir la AFA pero denuncia múltiples irregularidades que complican a Tapia. El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que "nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA".

Entre los cuestionamientos de Vitolo contra la AFA, explicó que la entidad no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. Además, la asamblea que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años donde Tapia fue reelecto fue impugnada por la Inspección General de Justicia y actualmente se encuentra judicializada, a la espera de un fallo final de la Corte Suprema.

En total, la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar. Esto acumula "gastos por 111 millones de dólares" sin explicar, entre gastos de administración y gestión (US$18 millones), pagos globales al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica (US$3.5 millones) y gastos de selecciones nacionales (US$44 millones), además de aportes y subsidios a la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (US$12 millones).