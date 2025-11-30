Los fuertes palazos de Verón al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: de "se manejó como un dictador" a "nunca lo vi pisar un club"

Juan Sebastián Verón destrozó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por la sanción que le aplicaron y sus constantes provocaciones públicas y en redes.

Pese a todo lo sucedido en las últimas semanas, Estudiantes de La Plata logró meterse en las semifinales del Torneo Clausura, en las que enfrentará a Gimnasia y Esgrima, su eterno rival, o a Barracas Central, lo que añadiría una cuota especial de morbo en medio de la intensa disputa entre Juan Sebastián Verón y la AFA.

El presidente pincharrata, que fue suspendido por 6 meses para ejercer su función en cualquier actividad relacionada al fútbol, le concedió este domingo una larga entrevista a Daniel Avellaneda para Clarín. En la misma, aseguró que va a apelar la sanción y que desde el club están evaluando cómo proceder. Pero, a su vez, apuntó contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por sus constantes embates contra su equipo y su persona.

Los palazos de Verón al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Los palazos de Verón al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino En primera instancia, se refirió a las recurrentes amenazas en redes del tesorero de la AFA: "No tengo miedo, no... A mí lo que me preocupa es el club porque Toviggino fue amenazante con Estudiantes. Entonces, '¿qué 2026 nos espera?'. ¿Van a ser cosas buenas o cosas malas? A mí me parece más que me invita a tener cuidado por lo que viene. Es una falta de respeto, pero evidentemente, él lo dirime por esos lugares, yo a Toviggino nunca lo vi pisar un club. Si quiere, lo esperamos por acá", lanzó la Brujita, desafiante.

Luego, señaló las actitudes del mandamás del fútbol argentino: "Con nosotros, Tapia se manejó como un dictador. Se manejó un poco en ese sentido: ¿por qué nos obligó a hacer un pasillo cuando otros no lo hicieron? ¿Qué pasó en el medio? ¿Fue porque tuvimos una opinión distinta? Entonces, ¿nadie puede disentir que te ponen un pie en la cabeza? La gente de Estudiantes no se sintió representada con el título que digitaron (para Rosariio Central)".

En ese sentido, puso sobre la mesa los logros de la Scaloneta, la principal vitrina del Chiqui para defender su gestión: "Si salís campeón del mundo, ganás dos copas América y tenés una de las mejores selecciones del mundo, que dejó una huella increíble, no te deberían putear. Que te insulten es porque algo pasó en el medio", sugirió Verón.