Pablo Toviggino volvió a la carga contra Verón tras el castigo de la AFA, con una frase de Napoleón

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, apoyó a Chiqui Tapia y apuntó de nuevo contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón tras la suspensión por el pasillogate.

Pablo Toviggino, tesorero de AFA, junto a su gran amigo Chiqui Tapia Foto. El santiagüeño sigue haciendo de las suya a través de las redes sociales: Foto: archivo

La ratificación de Chiqui Tapia como representante de la Conmebol ante FIFA generó una ola de reacciones, pero ninguna tan ruidosa como la de Pablo Toviggino, su mano derecha en la AFA. El tesorero aprovechó la confirmación del organismo sudamericano para publicar un mensaje directo, con dedicatoria implícita y tono irónico, justo cuando la polémica por la sanción a Juan Sebastián Verón está en plena ebullición.

Desde su cuenta de X, Toviggino escribió: “¡¡Felicitaciones, Comandante!! ¡¡En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! ¡¡Qué 2026 nos espera!!”, parafraseando a Napoleón y dejando la mira sobre La Plata, en lo que pareció un nuevo mensaje para Estudiantes. Y en especial para la Bruja Verón.

El mensaje de Pablo Toviggino felicitando a Tapia con dardo para Verón y Estudiantes El mensaje de Pablo Toviggino felicitando a Claudio Tapia y el dardo para Verón y Estudiantes La embestida llegó horas después de que el presidente del Pincharrata iniciara un raid mediático para defenderse del castigo del Tribunal de Disciplina, que lo suspendió por seis meses junto a los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas frente a Rosario Central. En ese marco, el posteo de Toviggino cayó como una nueva provocación.

Antes incluso de esa publicación, el dirigente había retuiteado una frase atribuida al General José de San Martín: “Al enemigo siempre se lo ve grande, si se lo mira de rodillas”. Otro tiro por elevación en una disputa que ya tomó forma de batalla pública entre la AFA y el club platense.

El motivo por el que Verón no responde a través de sus redes Horas antes del tuit de Toviggino, la Bruja había elegido no contestar en redes. En diálogo con Radio Con Vos, el titular del Pincha explicó: “No corresponde que le responda. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio y de un país en el que nos jactamos de tener a los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas donde se le falta el respeto a una institución”.