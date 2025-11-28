Pablo Toviggino volvió a la carga contra Verón tras el castigo de la AFA, con una frase de Napoleón
El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, apoyó a Chiqui Tapia y apuntó de nuevo contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón tras la suspensión por el pasillogate.
La ratificación de Chiqui Tapia como representante de la Conmebol ante FIFA generó una ola de reacciones, pero ninguna tan ruidosa como la de Pablo Toviggino, su mano derecha en la AFA. El tesorero aprovechó la confirmación del organismo sudamericano para publicar un mensaje directo, con dedicatoria implícita y tono irónico, justo cuando la polémica por la sanción a Juan Sebastián Verón está en plena ebullición.
Desde su cuenta de X, Toviggino escribió: “¡¡Felicitaciones, Comandante!! ¡¡En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! ¡¡Qué 2026 nos espera!!”, parafraseando a Napoleón y dejando la mira sobre La Plata, en lo que pareció un nuevo mensaje para Estudiantes. Y en especial para la Bruja Verón.
Te Podría Interesar
El mensaje de Pablo Toviggino felicitando a Tapia con dardo para Verón y Estudiantes
La embestida llegó horas después de que el presidente del Pincharrata iniciara un raid mediático para defenderse del castigo del Tribunal de Disciplina, que lo suspendió por seis meses junto a los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas frente a Rosario Central. En ese marco, el posteo de Toviggino cayó como una nueva provocación.
Antes incluso de esa publicación, el dirigente había retuiteado una frase atribuida al General José de San Martín: “Al enemigo siempre se lo ve grande, si se lo mira de rodillas”. Otro tiro por elevación en una disputa que ya tomó forma de batalla pública entre la AFA y el club platense.
El motivo por el que Verón no responde a través de sus redes
Horas antes del tuit de Toviggino, la Bruja había elegido no contestar en redes. En diálogo con Radio Con Vos, el titular del Pincha explicó: “No corresponde que le responda. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio y de un país en el que nos jactamos de tener a los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas donde se le falta el respeto a una institución”.
La Bruja fue más allá y advirtió sobre el clima que se está generando: “Es grave la amenaza a una institución y dirigente. Me pone en alerta porque vamos a tener que estar atentos. No terminan bien estas cosas. Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes”.
Para cerrar, dejó una reflexión sobre el manejo arbitral: “Hoy está pasando y estamos acostumbrados. Lo primero que preguntamos siempre es qué árbitro nos toca y quién va a estar en el VAR porque en definitiva ahí se resuelve todo”.