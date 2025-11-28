Verón desmintió el supuesto posteo de su esposa insultando a Messi: "Es completamente falso"

En las últimas horas se viralizó explosivo posteo de la mujer de Juan Sebastián Verón tratando de "sorete" a Lionel Messi, pero el presidente negó rotundamente su existencia.

La guerra entre Estudiantes y la AFA crece cada vez más con el paso de las horas. Sin embargo, hubo un detonante inesperado que tomó mucha fuerza en las redes sociales: se viralizó un explosivo posteo atribuido a Valentina Martín, esposa de Juan Sebastián Verón, con duras críticas dirigidas no solo a Claudio Tapia, sino que también a Lionel Messi por su estrecha relación con el presidente de la AFA.

Según se había difundido, la supuesta historia de Instagram mostraba una foto de la pareja junto a la Brujita en el estadio UNO, acompañada de un mensaje encendido que decía: “El miamiense, el inglés, el vendido... El que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo”.

Historia Esposa Verón Messi Verón desmintió la supuesta historia publicada por su esposa contra Lionel Messi y Chiqui Tapia. @mvalentinamartin Verón desmintió el supuesto posteo de su esposa contra Lionel Messi El fuerte posteo contra la Pulga generó un revuelo tremendo, aunque horas después Verón se encargó de despejar las dudas saliendo aclarar que se trata de una fake news malintencionada para alimentar el odio en su contra. “Hay un montón de cuestiones alrededor de esto y entiendo que cada uno hace su trabajo y lo quiere hacer visible una situación. La verdad que me canso de tener que desmentir y desligar este tipo de cosas, porque obviamente van a seguir apareciendo”, señaló, visiblemente fastidioso por tener que salir a frenar estas versiones.

En una nota con Esteban Trebucq en LN+, el presidente de Estudiantes explicó que estas situaciones se repiten cada vez que el Pincha queda envuelto en un conflicto con la AFA. “Es una estupidez, es absolutamente falso, no hay nada, para nada. Pero no puedo estar desmintiendo cada cosa que se diga, no lo voy a hacer”.