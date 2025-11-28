La tajante frase de Verón sobre si Messi debe fijar postura sobre las polémicas de la AFA: "La realidad es que..."
A Juan Sebastián Verón le preguntaron si Messi y los campeones del mundo deberían involucrarse en este momento del fútbol argentino, y su respuesta fue contundente.
El "espaldazo" de Estudiantes a Rosario Central ya escaló a un punto inimaginable, y este jueves fue uno de los días más fuertes y movidos. Luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA diera a conocer la durísima sanción a los jugadores de Estudiantes y a Juan Sebastián Verón, la esposa de la Brujita, Valentina Martín, salió al cruce en redes con un explosivo posteo que generó muchísima polémica.
En una historia de Instagram, la mujer publicó un fuerte mensaje (luego lo borró) defendiendo al presidente del Pincha y apuntó hacia dos direcciones: Claudio Tapia y ¡Lionel Messi! "El miamense, el inglés, el vendido... el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, el amigo del gordo“, sentenció en parte de un descargó que no tardó en viralizarse.
Verón, tajante sobre el rol de Messi y los campeones del mundo en medio de su guerra con la AFA
Este viernes por la mañana, Verón rompió el silencio luego de que la AFA lo suspendiera por seis meses de su cargo y, entre otros temas, hizo mención a la figura de la Pulga y los futbolistas de la Selección argentina en este momento del fútbol argentino. "¿Te hubiera gustado que los campeones del mundo, Messi, digan algo?", le preguntaron los periodistas que lo entrevistaron en Radio Con Vos.
"No, ¿por qué?", soltó el mandamás del Pincha en primera instancia, a lo que le retrucaron: "Porque se está rompiendo el fútbol, es el fútbol de ellos también". Luego de este último pie, la Bruja se explayó un poco más y dejó una frase contundente: "Yo no los metería en esto. La realidad es que no es algo en lo que tengan que estar, a no ser que lo quieran hacer. Tampoco hay que 'obligarlos a...'".
Qué dijo la Brujita tras ser suspendido de su cargo en Estudiantes por seis meses
Como tema principal de la charla, Verón se refirió a la dura sanción que le aplicó la AFA y cómo se originó dicho conflicto. “Uno tiene que estar tranquilo con su conciencia y de ese lado estoy muy seguro de todo lo que se fue dando de nuestra parte como club, como gestión. Y también como futbolero. Yo nací en el fútbol, jugué y viví todo tipo de situación. Conozco los manejos, cómo se mueven. No me lo pueden esconder, las viví todas. Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo, en una situación anormal. Evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando. Nosotros lo único que hicimos fue largar un comunicado“, lanzó.