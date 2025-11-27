La esposa de la Bruja Verón lo defendió con un desubicado posteo que luego borró: ¿insultó a Messi?

En pos de expresar su apoyo a Verón, Valeria Martín subió una durísima historia en la que apuntó contra el Chiqui Tapia y, en apariencia, también a Messi.

La guerra entre la AFA y Juan Sebastián Verón escala cada día más y este jueves llegó a uno de sus puntos más altos tras conocerse la escandalosa sanción a los jugadores y el presidente de Estudiantes de La Plata por el histórico pasillo de espaldas a Rosario Central el pasado domingo en el Gigante de Arroyito.

Esta disputa entre ambas partes ha sobrepasado las cuestiones meramente deportivas y ha hecho que se sumen muchas voces de un lado y del otro que, según convenga, desvían el foco principal del conflicto principal, y a medida que se van acumulando elementos, cada intervención sube todavía más de tono.

La desubicada historia de la esposa de Juan Sebastián Verón Historia Esposa Verón Messi La historia que subió la esposa de Verón y luego borró. @mvalentinamartin Un claro ejemplo fue el posteo que compartió Valentina Martín, esposa de la Brujita, para defender a su marido, en el cual insultó a Claudio Tapia y, en apariencia, ¡también a Lionel Messi!. "El miamense, el inglés, el vendido...", comienza a rezar la historia de Instagram, ironizando sobre los distintos apodos peyorativos que le suelen asignar a su marido.

"El que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevo bien puestos, y que doy fe que pele por que todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo", lanzó luego de manera contundente, en una muy probable y sorpresiva arremetida contra la Pulga, ya que coinciden todos los aspectos de la descripción, con un especial énfasis en su buena relación con el Chiqui. Aunque, al no aclarar a quién iba dirigida, también podría apuntar contra Rodrigo De Paul, quien también se muestra públicamente bastante cercano con el presidente de la AFA.