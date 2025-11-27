Patricia Bullrich redobló las críticas al Chiqui Tapia y afirmó que Verón está "con el hincha de verdad"

La ministra cuestionó a Claudio Tapia y apoyó públicamente a Juan Sebastián Verón. Dijo que el fútbol debe elegir entre “los hinchas” y “los negocios”.

La ministra de Seguridad saliente y flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a meterse de lleno en la interna del fútbol argentino y apuntó directamente contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria celebró la figura de Juan Sebastián Verón y lo diferenció del titular de la Asociación del Fútbol Argentino con una frase que rápidamente encendió el debate sobre las sanciones que sufrió el club de La Plata.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre”, escribió Bullrich en X, retomando críticas que ya había lanzado en otras oportunidades contra la conducción de la AFA. Y agregó: “Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios”.

El mensaje de Patricia Bullrich al Chiqui Tapia El mensaje no solo expone una grieta interna dentro del ecosistema del fútbol argentino, sino que también vuelve a ubicar a Bullrich como una de las voces más duras del oficialismo en temas vinculados a la dirigencia deportiva. La ministra, que aspira a consolidar su liderazgo político en el Congreso, apunta desde hace meses contra Tapia, a quien acusa de mantener “prácticas corporativas” dentro del máximo organismo del fútbol nacional.

“El fútbol no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, cerró en su publicación, en un juego de palabras que remite a la histórica frase de Diego Maradona y que busca instalar la idea de que la actual estructura dirigencial necesita una renovación urgente.