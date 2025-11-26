Presupuesto 2026: entre sidras y pan dulce, Martín Menem y Patricia Bullrich quieren aprobarlo antes de fin de año

Mientras el Congreso de la Nación espera la llegada de los nuevos diputados y senadores, Martín Menem y Patricia Bullrich , bajo la venia de Karina Milei y en coordinación con Diego Santilli, aceleran los trámites parlamentarios para que Javier Milei cierre el año con el Presupuesto 2026 en la mano.

La intención del presidente de la Cámara baja es abrir el recinto y acelerar el trabajo parlamentario esa misma semana: el jueves 11 volver a dictaminar el proyecto de presupuesto (ya que los dictámenes firmados a principios de noviembre vencen el 30 de este mes) e ir al recinto el viernes 12 para darle media sanción. Igualmente sabe que ese cronograma es poco factible y la fecha B es el martes 16.

En el Senado los asuntos reglamentarios tienen plazos de exigencia: deben pasar siete días entre el despacho de la comisión y el tratamiento en el recinto. Así, buscarán dictaminar, casi sin jornadas informativas el jueves 18 y recién el lunes 29 tratarlo en el recinto, entre sidras y pandulce.

Esto acordó Patricia Bullrich con los distintos bloques colaboracionistas con los que fue hablando esta semana. El martes lo hizo con los radicales, pero este miércoles y el jueves hará lo propio con los representantes de los gobernadores que tendrán banca a partir del 10 de diciembre.

En paralelo, lo propio hace Diego Santilli con los gobernadores que recibe en la Casa Rosada, que va a visitar a las provincias, pero que también atiende por teléfono y conversa por WhatsApp. El Colo aún tiene una pata en Diputados, que aún no aceptó formalmente su renuncia, y también habla con varios diputados.

El oficialismo ya entendió que su bloque no superará los 96 diputados y no será esa primera minoría que Milei imaginó a noche del 26 de octubre cuando ganó la elección de medio término en todo el país. No habrá más fugas del PRO y Alfredo Cornejo bajó la orden de que los diputados radicales electos en la boleta de La Libertad Avanza se queden dentro del bloque UCR.

comisión de Presupuesto de Diputados 2 Cámara de Diputados

En este contexto, todavía insisten con desmembrar al peronismo. El gobernador de Catamarca Raúl Jalil la semana pasada adirtvió que podía sacar a sus cuatro diputados del bloque de Germán Martínez. Sin embargo, todavía no lo concretó y el catamarqueño también tiene conversaciones con José Mayans, que busca que los cuatro senadores del bloque Convicción Federal sellen su incorporación al bloque que se llamará Peronista, tal como sugirió Juliana Di Tullio.

"Nadie que vaya a romper un bloque lo avisa dos semanas antes, si ya tenés la decisión vas y lo hacés", comentó una fuente parlamentaria a MDZ sobre los movimientos de Jalil, que amenaza con irse pero no termina de romper.