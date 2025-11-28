Verón rompió el silencio y habló sobre la tremenda sanción de la AFA a Estudiantes: "Lo grave es la amenaza a..."

Tras la insólita sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA a sus futbolistas y a Juan Sebastián Verón por el histórico pasillo de espaldas que le hicieron a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Estudiantes de La Plata lanzó un tremendo comunicado repudiando al ente presidido por Claudio "Chiqui" Tapia.

Verón rompió el silencio tras la durísima sanción Este viernes por la mañana, el presidente del Pincha rompió el silencio y habló de la sanción que recibió su club por parte de la AFA: "Lo viví con tranquilidad. Uno tiene que estar tranquilo con su conciencia. No siento intranquilidad, al contrario. Muy seguro de todo lo que se fue dando de nuestra parte como club, como gestión y como futbolero. Cada uno puede tener su análisis, pero jugué al fútbol y viví todo tipo de situaciones. Conozco los manejos, lo que se hace o lo que no se hace. No me lo pueden esconder porque venga de otro palo, porque yo las viví todas en el ámbito local e internacional", sentenció en diálogo con Ernesto Tenembaum en su programa de Radio con Vos.

"Hay momentos en los que uno se tiene que manifestar y el club lo hizo ante una situación anormal. Eso hizo que las cosas fueran escalando y no por parte del club. Nosotros solo sacamos un comunicado, nada más", añadió.

Lo que dijo el presidente del Pincha: Verón rompió el silencio y habló sobre la tremenda sanción de la AFA a Estudiantes (Créditos: Radio con Vos) Verón habló sobre el polémico título que recibió Rosario Central Por otra parte, Juan Sebastián Verón se refirió al título que recibió el Canalla de Ariel Holan (otorgado sin votación del Comité Ejecutivo), por ser el equipo que más puntos acumuló en la Tabla Anual a lo largo del año: "Se convocó para hablar del nuevo torneo y algo del reglamento de los playoffs, nada más. Después, todo lo otro, viene como ya armado, impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato. Se otorga un campeonato que había empezado... se había puesto en consideración darle un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo. Esto no es contra Central, pudo haber sido otro equipo", lanzó.

"Cuando me informan de esta situación, pregunté qué pasó, si hubo votación. 'No, no hubo votación' , me dijeron. Ya estaba armado, ya estaba decidido. No fue por la mayoría", agregó.