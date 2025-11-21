Con un amenazante tuit de Pablo Toviggino a Verón, AFA obligó a Estudiantes a hacerle pasillo a Central: "Cuidate mucho"

Pablo Toviggino publicó un amenzante tuit contra el presidente del Pincha y obligó a que el elenco platense le haga pasillo a Rosario Central por ser campeón.

La guerra entre Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino sigue sin tener fin. Luego de los picantes cruces a través de las redes sociales donde Estudiantes de La Plata cuya dirigencia está encabezada por la Brujita y enemistada con Cladio "Chiqui" Tapia, desmintió en sus redes sociales que la resolución de que Rosario Central se haya coronado como campeón de la Liga 2025, se haya sometido a una votación.

Tras ver ello, el tesorero y mano derecha del presidente de la AFA, cruzó fuertemente al mandamás del elenco platense:"¡¡Sir, Sir, Sir...!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes", comenzó su descargo en X, apuntando directamente contra Verón.

Respuesta Toviggino a Estudiantes Verón "Dale, miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del fútbol argentino, ¡que te hizo ser quien sos! ¡Pecho frío! Me olvidaba: sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin…", sentenció finalmente Toviggino, sugiriendo que Estudiantes mintió en su comunicado.

Con un amenazante tuit de Toviggino a Verón, AFA obligó a Estudiantes a hacerle pasillo a Central Ahora, la guerra no cesó y este viernes por la noche, Pablo Toviggino publicó un amanazante tuit contra Juan Sebastián Verón y todo Estudiantes de La Plata. Allí se puede ver una imagen de un documento de la AFA en el que obligan al León a hacerle un pasillo a Rosario Central en el choque de este domingo a las 17 horas en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura.

"Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …", fue lo que escribió el tesorero de la AFA.