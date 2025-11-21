Presenta:

Con un amenazante tuit de Pablo Toviggino a Verón, AFA obligó a Estudiantes a hacerle pasillo a Central: "Cuidate mucho"

Pablo Toviggino publicó un amenzante tuit contra el presidente del Pincha y obligó a que el elenco platense le haga pasillo a Rosario Central por ser campeón.

Archivo y AFA

La guerra entre Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino sigue sin tener fin. Luego de los picantes cruces a través de las redes sociales donde Estudiantes de La Plata cuya dirigencia está encabezada por la Brujita y enemistada con Cladio "Chiqui" Tapia, desmintió en sus redes sociales que la resolución de que Rosario Central se haya coronado como campeón de la Liga 2025, se haya sometido a una votación.

Tras ver ello, el tesorero y mano derecha del presidente de la AFA, cruzó fuertemente al mandamás del elenco platense:"¡¡Sir, Sir, Sir...!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus dirigentes", comenzó su descargo en X, apuntando directamente contra Verón.

Respuesta Toviggino a Estudiantes Verón

"Dale, miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del fútbol argentino, ¡que te hizo ser quien sos! ¡Pecho frío! Me olvidaba: sí se votó, por unanimidad con tu club presente en su vicepresidente. En fin…", sentenció finalmente Toviggino, sugiriendo que Estudiantes mintió en su comunicado.

Con un amenazante tuit de Toviggino a Verón, AFA obligó a Estudiantes a hacerle pasillo a Central

Ahora, la guerra no cesó y este viernes por la noche, Pablo Toviggino publicó un amanazante tuit contra Juan Sebastián Verón y todo Estudiantes de La Plata. Allí se puede ver una imagen de un documento de la AFA en el que obligan al León a hacerle un pasillo a Rosario Central en el choque de este domingo a las 17 horas en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura.

"Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …", fue lo que escribió el tesorero de la AFA.

El documento que publicó Toviggino en su cuenta de X que obliga a Estudiantes a hacerle un pasillo a Central. Foto: @TovigginoPablo

