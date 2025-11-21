Fernando "Puma" Martínez va por la gloria ante Bam Rodríguez en Arabia Saudita: "Quiero pasar a la historia"

Fernando “Puma” Martínez enfrenta a Bam Rodríguez en Arabia Saudita por tres títulos supermosca. Orgullo, historia y todos los detalles de la gran pelea.

Fernando “Puma” Martínez vive las horas decisivas antes del combate más exigente de su carrera. Ya instalado en Arabia Saudita, el argentino se prepara para enfrentar al invicto Jesse “Bam” Rodríguez por la unificación de los títulos mundiales supermosca de la AMB, OMB y CMB. Con emoción y orgullo, dejó un mensaje para los hinchas y destacó lo que significa representar al país en una noche histórica.

En la presentación oficial de la velada, Martínez sorprendió con una remera que reflejaba su identidad: su imagen junto a la bandera argentina, acompañada por figuras legendarias como Nicolino Locche, Carlos Monzón, Sergio “Maravilla” Martínez y Marcos “Chino” Maidana. “Son los favoritos de la Argentina, los grandes campeones que tiene el país y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia, escribiendo mi nombre en el boxeo para toda la Argentina", aseguró el invicto (18-0, 9 KO) en diálogo con DAZN.

pumita martinez El Pumita Martínez va por la gloria. NA. El estadounidense Rodríguez también llega sin derrotas, con un impresionante récord de 22 triunfos (15 KO) y los cinturones supermosca del CMB y la OMB en su poder. El ganador de este duelo se quedará con tres títulos mundiales y quedará a un paso de la unificación total, con Wilberto García Pérez —campeón de la FIB— esperando al vencedor.

La pelea forma parte de la cartelera principal de The Ring IV, donde el combate estelar será Benavídez–Yarde. La expectativa es máxima: de ganar, el “Puma” podría meterse definitivamente en la historia grande del boxeo nacional.