Habló el DT de Deportivo Morón tras la escandalosa sanción de la AFA: "Es una injusticia total que me suspendan por algo que no dije"

El técnico de Deportivo Morón, Walter Otta, se refirió a la insólita suspensión de un mes impuesta por el Tribunal de Ética de la AFA.

Tras la victoria del Gallo por 1-0 ante Deportivo Madryn en el partido de ida de la semifinal del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, la AFA anunció la medida disciplinaria basándose en "supuestos dichos" que el entrenador sostiene no haber realizado, y cuyo audio o video no existe, así como tampoco un medio que se adjudique esa declaración.

Walter Otta y una sanción injusta En diálogo con el programa Ascenso x 3, emitido por Splendid AM 990, Otta expresó: “El club va a hacer todo lo posible como para ver si se puede revertir, obviamente. Se habló con el gremio, hablé con Mariano Pazzini, que es amigo mío personal, y el gremio va a estar presentando una nota y haciendo todo lo que tiene que hacer. Haremos todo lo que tenemos que hacer como para poder revertir esto, porque la realidad es que es una injusticia total que me suspendan por algo que yo no dije y que ya todo el mundo sabe que es una fake news. La verdad es increíble, insólito”.

PORTADA Walter Otta Deportivo Morón Walter Otta reiteró que la frase por la que fue castigado es “fake news”. Prensa Deportivo Morón El técnico profundizó al señalar: “La declaración que me atribuyen es una declaración muy fuerte, una crítica hacia Tapia y Toviggino, cosa que yo no hice. Por eso me sancionan, pero ya nosotros presentamos todas las pruebas. Ya todo el mundo sabe que era una fake news, que yo no había dicho eso y que la misma página de donde salió lo negó, que no habían hablado conmigo. La verdad que no entiendo la sanción, me golpeó mucho. Espero que se revierta mañana y, de no ser así, seguramente nos hará mucho más fuertes a nosotros como grupo y nuestros jugadores irán a jugarse la vida con más ganas”.

comunicado morón El comunicado de Deportivo Morón tras la sanción impuesta por AFA a Walter Otta. Facebook Lo que se viene para Deportivo Morón Deportivo Morón visitará este domingo, desde las 17.15, a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre, en el partido de vuelta de la semifinal del Reducido. El Gallo deberá sostener el 1-0 conseguido en el Nuevo Francisco Urbano para avanzar a la final por el segundo ascenso a Primera, que se disputará la próxima semana en estadio neutral.