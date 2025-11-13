Vergonzoso: la AFA sancionó a Walter Otta, DT de Deportivo Morón, por declaraciones que nunca hizo

El entrenador de Deportivo Morón , Walter Otta , recibió una sanción por parte de la AFA de 30 días que lo impedirá de ejercer su cargo en la próxima semifinal del Reducido de la Primera Nacional , por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

La penalización impuesta por el Tribunal de Ética se dio por unas declaraciones falsas que fueron adjudicadas al DT, en las que catalogaba a su próximo rival, Deportivo Madryn, como "el caballo de los comisarios Claudio Tapia y Pablo Toviggino".

A pesar de que el Gallito había realizado un extenso comunicado para desmentir "categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas", el tribunas decidió abrirle un expediente al entrenador, acusándolo de "presuntas infracciones al deber de conducta, lealtad y neutralidad institucional".

La polémica se instaló en la previa al partido de vuelta por la semifinal del reducido de la Primera Nacional en la que se enfrentarán Morón y Deportivo Madryn, siendo que el conjunto de la Provincia de Buenos Aires había resultado vencedor de la ida, por 1-0.

La penalidad se dio en el marco de una serie de declaraciones falsas, que se adjudicaron al DT de 51 años. "Lo que hacen estos dos personajes en el fútbol es irremediable", es uno de los textuales que se había puesto a nombre de Otta, aunque las declaraciones fueron calificadas por el club como falsas, en un comunicado publicado hace tres días.

Desde el club, el texto de prensa desmentía los dichos mencionados, afirmando que "no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del Fútbol Argentino se viene propiciando desde que asumió su actual gestión encabezada por Claudio Tapia".

Además, el elenco de la zona oeste de la provincia bonaerense destacaba la labor del Chiqui Tapia y Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, valorándolos por trabajar "denodadamente todos los días por un fútbol más competitivo", destacando la "transparencia y honestidad" y reconociendo las fake news como un intento de "manchar y poner en tela de juicio" la “profesionalización que se demostró con la conquista mundial de nuestra tercera estrella”.

De todas formas, el Tribunal de Ética no tuvo en cuenta el comunicado de prensa y sancionó a Otta de manera provisional y preventiva por 30 días, suspendiéndolo de ejercer su trabajo y acceder al vestuario y banco de suplentes en los días de partido, además de abrirle un expediente disciplinario.

¿Cuándo se juega la revancha entre Morón y Madryn?

La semifinal de vuelta por el segundo ascenso a Primera División se disputará el próximo domingo 16 de noviembre a las 17:15, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, con un resultado global de 1-0 en favor del Gallito.

El comunicado oficial de Deportivo Morón

Comunicado oficial sobre el informe del Tribunal de Ética en relación a nuestro entrenador, Walter Nicolás Otta



— Club Deportivo Morón (@depmoronoficial) November 13, 2025

Luego de que el entrenador Otta recibiera una sanción de 30 días que lo marginará del partido de vuelta por las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, Deportivo Morón sacó un comunicado oficial en redes sociales acerca de lo acontecido.

"Atentos a la comunicación recibida por parte del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, nuestro cuerpo de abogados se encuentra en estos momentos recopilando todas las pruebas que demuestran claramente que los hechos narrados no se corresponden con la realidad para luego, durante la noche, preparar el descargo correspondiente", comenzó el escrito por parte del Gallito, disconforme con la decisión que suma un escándalo más al fútbol argentino.

En la misma línea, la institución rojiblanca asegura que "lo relatado no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa" del entrenador de 51 años, mientras también afirma que cuentan con "las pruebas y un gran cuerpo de profesionales de la Abogacía".

Por último, subraya: "Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace".

