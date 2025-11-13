Tras denunciar falta de pago del club, el plantel de San Lorenzo dio marcha atrás: "Cometimos una imprudencia"

Tras lanzar un fuerte comunicado en sus redes, los futbolistas de San Lorenzo cambiaron de idea y publicaron un nuevo mensaje que involucra al Chiqui Tapia.

San Lorenzo sigue tocando fondo. Sumado a los problemas dirigenciales entre Marcelo Moretti y toda la Comisión Directiva, la amenaza del Chiqui Tapia con desafiliar al club si el exdirigente oficialista Manuel Agote intenta intervenirlo a través de la IGJ y el pésimo presente económico del club, el pasado miércoles por el mediodía, los jugadores dirigidos por Damián Ayude sacaron un durísimo comunicado que generó mucha repercusión en el mundo cuervo.

En el texto manifestaron su “profunda preocupación y malestar” por la delicada situación que atraviesa la institución. Además, denunciaron falta de pagos, malas condiciones laborales y promesas incumplidas por parte de la dirigencia.

Por otra parte, el comunicado detalla otras falencias diarias en las instalaciones del club. “A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas”.

comunicado plantel san lorenzo El mensaje de los jugadores, que se viralizó rápidamente en redes sociales, profundiza la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo. Tras denunciar falta de pago del club, el plantel de San Lorenzo dio marcha atrás No obstante, horas después de haber publicado el comunicado, los futbolistas de San Lorenzo dieron marcha atrás y eliminaron los posteos de sus redes sociales. A su vez, difundieron a través de la prensa partidaria otro mensaje, en el que mencionaron al Chiqui Tapia, quien está muy involucrado para intentar resolver el caos del Ciclón.

"Los jugadores del plantel profesional, entendiendo el impacto del comunicado emitido hace unas horas, queremos manifestar que hemos cometido una imprudencia, omitiendo destacar los esfuerzos del club como el apoyo y acompañamiento del presidente Claudio Tapia, quien se interiorizó de nuestra situación", escribieron.