La fuerte respuesta de Marcelo Moretti al durísimo comunicado del plantel de San Lorenzo: "La realidad es..."

Horas después del duro reclamo de los jugadores de San Lorenzo, Marcelo Moretti se expidió al respecto en sus estados de WhatsApp.

La crisis institucional de San Lorenzo pareciera que no tener piso. Al borde de la quiebra, ahogado en deudas e inhibiciones, con Marcelo Moretti como presidente sin ningún tipo de apoyo, peleado con casi todos los dirigentes y con la AFA amenazando con intervenir, el único sostén venía siendo el fútbol, a cargo de Damián Ayude.

Sin embrago, el equipo profesional, como ya había hecho meses atrás durante los playoffs del Apertura, volvió a plantarse contra la dirigencia. Días después de que el DT declarara en pleno partido contra Rosario Central que no cobraba su sueldo hacía tres meses, este miércoles el plantel sacó un duro comunicado sobre las paupérrimas condiciones en las que juegan y entrenan en el día a día.

El comunicado del plantel de San Lorenzo comunicado plantel san lorenzo El mensaje de los jugadores, que se viralizó rápidamente en redes sociales, profundiza la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo. Entre otras cosas, denuncian atrasos en el pago de salarios, "desde agosto en algunos casos", así como la falta de "comida adecuada", "agua caliente" o "respuestas concretas". Este fuerte reclamo generó un gran revuelo en los medios y redes sociales. Unas horas después, el presidente del Ciclón les respondió a los jugadores.

La respuesta de Marcelo Moretti Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacicloneta/status/1988665411236425856?s=20&partner=&hide_thread=false MORETTI INSINÚA QUE EL PLANTEL MIENTE EN EL COMUNICADO



Hizo trascender vía WhatsApp que el plantel de #SanLorenzo MIENTE, ante su reclamo por falta de pago.



Avisa que se realizaron los pagos especificados en el texto, sentenciando con la frase "esa es la realidad". pic.twitter.com/sFDN1Rjx6D — La Cicloneta (@lacicloneta) November 12, 2025 Según informó en su cuenta de X el medio partidario La Cicloneta, Moretti se expidió al respecto en sus estados de WhatsApp: "Este año en el vestuario local se cambiaron todos los lockers de los jugadores, se hizo el piso, se pintó, se colocaron todas las duchas con sus respectivas lluvias, se colocó un hidromasaje; todo esto nuevo y el agua caliente funciona perfectamente", comenzó su descargo.

Tras negar los faltantes de condiciones básicas, apuntó contra el reclamo salarial tanto de los futbolistas como de Ayude: "Hoy le pagamos a 23 jugadores el mes de septiembre; a 5, el mes de octubre; a 20, parte de agosto (en los próximos días cancelaremos la totalidad). Al DT le pagamos septiembre".